В Угорщині обмежили термін перебування на посаді прем'єра.

Орбан більше не зможе очолити уряд, навіть, якщо його партія Fidesz колись гіпотетично переможе на виборах.

Парламент Угорщини схвалив поправку до Конституції країни про те, що повноваження прем'єр-міністра обмежуються двома чотирирічними термінами. На голосуванні у понеділок, 15 червня, ініціативу підтримали 134 депутати, 50 виступили проти, шестеро утрималися. Про це повідомив телеканал ORF. За поправку проголосувала урядова партія Петера Мадяра «Тиса», а проти – опозиційна партія Fidesz експрем'єра Віктора Орбана.

Норма поширюється на всіх, хто обіймав посаду глави уряду з 1990 року. Це означає, що, наприклад, експрем'єр Віктор Орбан не зможе повернутись на цю посаду, оскільки обіймав її протягом п'яти термінів. Він очолював уряд протягом 20 років: з 1998 до 2002 року і з 2010 до 2026-го.

Обмеження терміну повноважень прем'єр-міністра є незвичним для сучасних демократій. Однак внесення такої поправки до Конституції було однією з центральних передвиборчих обіцянок Петера Мадяра, який став прем'єр-міністром Угорщини за підсумками парламентських виборів 12 квітня. Політик запевнив, що це допоможе запобігти концентрації зайвої влади в одних руках.