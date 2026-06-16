1574-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Під час останнього масованого обстрілу Києва на станціях метрополітену укривалися майже 42 тисячі людей, тоді як у ніч проти 2 червня – 41 тисяча, повідомили в Київському метрополітені.

11:05 Олександр Лукашенко попросив вибачення у президента України Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід. Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", тому не має бажання вступати у війну: "Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, Білорусь буде розкрита перед українськими військовими, як відкрита долоня".

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл., а також 132 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1375 із 1504 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

142,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1427,4% артилерійських систем (з них 13,1% за минулий тиждень),

166,9% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

101,6% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів. На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль. На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників. На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового. На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, сім засобів ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 14 на 15 червня російські війська здійснили чергову серію руйнівних масштабних ударів з використанням дронів та ракет по Україні, зосередивши атаки на містах Київ, Дніпро та Харків.

• Російські війська продовжують адаптувати свою тактику ударів для максимального збільшення збитків.

• Російські удари завдали шкоди важливим об’єктам культурної спадщини в містах Київ, Дніпро та Харків.

• Російський інформаційний простір намагається зняти з себе відповідальність за удари 14–15 червня, звинувачуючи у завданих збитках Україну або виправдовуючи удари як воєнну необхідність.

• Росія, схоже, продовжує проводити складні інформаційні операції, використовуючи зняті за допомогою штучного інтелекту кадри підняття прапорів, щоб сфабрикувати заяви про свої тактичні успіхи в Костянтинівці.

• Однак українські офіційні особи продовжують повідомляти, що до Костянтинівки проникло лише близько 100–150 російських військовослужбовців.

• Тактична ситуація України в Костянтинівці погіршується, але міністерство оборони Росії помилково подає потенційне майбутнє захоплення Костянтинівки як передвісника негайного захоплення всього «фортечного поясу» та решти Донецької області.

• Україна продовжує висловлювати готовність до зустрічі на рівні лідерів з Росією, тоді як Кремль демонструє своє незмінне прагнення до максималістських воєнних цілей та повну неготовність.