Трамп пообіцяв, що тепер знову миритиме Україну й Росію.

Його обіцянка пролунала після віртуального підписання меморандум про припинення вогню між США та Іраном.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс підписали меморандум про взаєморозуміння з Іраном. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на слова представника американської адміністрації. Від іранської сторони документ підписав спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф. Телеканал уточнює, що сторони підписали документ віртуально.

Офіційна церемонія підписання мирної угоди offline відбудеться 19 червня у Женеві. Вона, зокрема, передбачає припинення американськими військовиками блокади іранських портів, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та початок 60-денних ядерних перемовин, повідомив високопосадовець США.

Після церемонії віртуального підписання меморандуму Трамп також заявив, що після завершення війни на Близькому Сході зосередиться на врегулюванні російсько-українського конфлікту. За інформацією CNN, 14 червня він провів телефонні перемовини з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві розмови президента США назвав «дуже хорошими».

«І мені здається, можливо ми зможемо щось зробити і в цьому питанні. Я думаю, що обидва відкриті для цього. Тому тепер, коли питання [з Іраном] завершене, ми зосередимося на цьому», – пообіцяв глава Білого дому.

Про те, що США та Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, стало відомо у ніч на понеділок, 15 червня. Точні деталі мирної угоди наразі невідомі.