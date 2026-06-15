Через дефіцит пального російським НПЗ дозволили виробляти бензин нижчої якості.

Українські військові регулярно завдають ударів по об'єктах російської нафтової промисловості.

 

 

Російський уряд дозволив деяким НПЗ випускати на внутрішній ринок бензин та дизпаливо з відхиленнями від стандарту «Євро-5» за вмістом сірки та інших показників. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ». Таке рішення було ухвалено ще восени 2025 року, передбачалося, що воно діятиме до 1 травня 2026 року, але термін продовжили на тлі дефіциту палива.

 

Паливо з відхиленнями від стандарту «Євро-5» призначене суто для внутрішнього ринку, наголосили джерела видання «Коммерсантъ». При цьому, за словами одного із співрозмовників газети, пом'якшення вимог щодо якості палива не розв'язує проблему дефіциту повною мірою. Навіть збільшений допустимий рівень вмісту сірки не дозволяє задіяти значну частину міні-НПЗ, оскільки їхня продукція навіть у ці параметри не вкладається.

 

Як стверджують аналітики ринку, додаткові обсяги нафтопродуктів здатні частково пом'якшити локальний дефіцит, який спостерігаються в деяких регіонах. Проте паливо з підвищеним вмістом сірки може зашкодити сучасним автомобілям. Окрім того, ключовою проблемою ринку залишається не тільки виробництво палива, а і його своєчасна доставка до реґіонів.

 

Українські військові регулярно завдають ударів по об'єктах російської нафтової промисловості. Через атаки безпілотників наприкінці травня майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені призупинити або скоротити виробництво. У червні в різних регіонах Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, АЗС почали запроваджувати ліміти на продаж бензину. Найсильніша паливна криза спостерігається в анексованому Криму. Туди постачання бензину та дизеля утруднено через удари українських дронів по трасі, яка з'єднує півострів з Ростовською областю.

 

15.06.2026

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