США й Іран досягли мирної угоди.

Це зразу ж спричинило падіння цін на нафту та зростання на ринках акцій.

Представники Сполучених Штатів та Ірану досягли угоди, яка передбачає припинення бойових дій. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа у соцмережі X, написаний у ніч на понеділок, 15 червня. «За підсумками інтенсивних перемовин ми з радістю повідомляємо, що досягнуто мирної угоди між США та Іраном. Обидві сторони заявили про негайне припинення бойових операцій на всіх фронтах, у тому числі в Лівані», – констатував він.

Шахбаз Шаріф, який виступав посередником на перемовинах, розповів, що США та Іран підпишуть мирну угоду в п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії. Він подякував обидвом сторонам «за їхню відданість пошуку дипломатичного вирішення конфлікту» й висловив подяку Катару за посередництво, а також Саудівській Аравії та Туреччині «за їхній величезний внесок у цю справу».

«Тепер, коли угоди досягнуто, посередники організують цього тижня низку зустрічей. Ці обговорення, що передують реалізації угоди, закладуть основу для технічних перемовин та офіційної церемонії підписання», – зазначив Шариф.

Водночас президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social пост, у якому запевнив, що мирна угода з Іраном «тепер укладена». Він розпорядився зняти блокаду ВМС США з Ормузької протоки. «Цим я санкціоную відкриття Ормузької протоки для вільного проходу суден і водночас віддаю розпорядження про негайне зняття морської блокади з боку ВМС США. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай потече нафта!» – написав Трамп.

Ця новина зразу ж спричинила подешевшання нафти на світових сировинних біржах. Так ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 83,24 долара за барель, що на $4,09 (4,68%) нижче, ніж на момент закриття попередніх торгів. Хоча ще в п'ятницю ці контракти подешевшали в очікуванні мирної угоди на $3,05 (3,37%) – до $87,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні на цей час на $4,27 (5,03%) – до $80,61 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $2,83 (3,23%) – до $84,88 за барель.

Падіння цін на нафту й досягнення мирної угоди також спричинило зростання на ринках акцій як у США, так і на азійських майданчиках.