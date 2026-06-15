1573-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:45 Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди стосовно відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови, повідомляє пресслужба ЄС.

17:10 Міністерство оборони працює над другим етапом військової реформи, що стосується комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік. За його словами, це "відбудеться скоро".

16:35 В Іркутській області РФ розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

16:00 Ізраїльські війська залишаться в контрольованих ними районах на півдні Лівану, у Сирії та Секторі Гази, попри мирну угоду між США та Іраном, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

15:25 Європейський Союз схвалив чергову партію санкцій проти Росії, спрямовану на її військово-промисловий комплекс, тіньовий флот і мережі, які підтримують гібридні атаки Москви проти Європи, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

14:50 Зеленський пропонував зустріч з Путіним на саміті G7, пише Reuters. Втім, за словами президента, Москва не відповіла цю пропозицію.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна, я думаю, дуже гарна можливість зустрітися всім разом. Європа та Сполучені Штати досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що вони не готові говорити".

14:15 Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів, повідомив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

13:40 Лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

13:05 Світові ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за останні три місяці після того, як Сполучені Штати та Іран досягли попередньої домовленості щодо завершення конфлікту, пише Reuters.

12:30 Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у Женеві, повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

11:55 Після нічної атаки пошкоджено міст поблизу Чонгара, внаслідок чого рух через автомобільний пункт пропуску "Джанкой" повністю перекрито, повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

11:20 Путін вчора провів телефонну розмову з Трампом, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Зазначається, що бесіда тривала 55 хвилин і під час неї було досягнуто домовленості про швидкий візит спецпредставників американського президента до Москви.

10:45 Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки незабаром.

"Угода з Ісламською Республікою Іран укладена. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече".

10:10 Від ударів РФ у Києві постраждали 23 людини, серед них – дитина. Загинули четверо жителів столиці. Відомо про удари по Оболонському, Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах, повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко.

Під час масованої атаки загорівся дах Успенського собору в Києві на площі близько 800 м². Також сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 м², повідомили в ДСНС.

10:05 Вночі (з 18:00 14 червня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

- 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);

- 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.);

- 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл.);

- 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда).

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

- 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (83%);

- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (44%);

- 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (100%);

- 582 ворожих БпЛА різних типів (95%).

За попередньою інформацією, станом на 08:00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1407 із 1538 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

142,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

14126,2% артилерійських систем (з них 14,4% за минулий тиждень),

166,7% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

101,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка. На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в районах Олександрограда та Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1320 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, десять бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 2314 безпілотних літальних апаратів, 416 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 14 червня британські військові вперше перехопили судно російського «тіньового флоту» в Ла-Манші.

• 14 червня президент США Дональд Трамп провів переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Владіміром Путіним.

• За повідомленнями, російське військове командування планує вивести залишки командних структур Чорноморського флоту з окупованого Криму.