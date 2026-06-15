Євген Коновалець

Вони тут були

Тарас Прохасько

Вони з різних поколінь. По-різному жили, різне робили. Але усвідомлюєш одне – у цьому місті їх більше ніколи не буде. Місто, отже, назавжди буде без них. Значить, це вже зовсім інше місто...