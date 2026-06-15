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Євген Коновалець
Євген Коновалець (14 червня 1891 – 23 травня 1938)
Понеділок, Червень 15, 2026 - 00:00
До теми
Зіграти в числа і залишитися людиною
Микола Глібович
Навіщо читати книжку Євгена Шибалова? Де межа літератури і як доторкнутись до когось, не знецінюючи того, що він пережив, нібито ти це розумієш?
13.06.26
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Штука
Музична дефіляда «Леополіс»
13-14 червня о 17.00 у Національному театрі Марії Заньковецької за підтримки Львівської міської ради відбудеться прем'єра фантазії про золоту добу Львова – музична дефіляда «Леополіс» до 770-річчя міста.
12.06.26
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Штука
Марбах
Олена Роман
Україні не бракує видатних діячів, але бракує загальнонаціонального Пантеону – місця, де памʼять про видатних українських діячів була б зібрана в єдиному символічному просторі
12.06.26
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Дискурси
Вірменія: важкий рух до Європи
Максим МУЛЯР
Прозахідна Вірменія отримала «історичну перемогу» на парламентських виборах. Чи є в країни шанс на євроінтеграцію? І на який рівень євроінтеграції?
12.06.26
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У світі
«Alter Ratio»: Березовський і Бах
Ольга Приходько
Концерти в Бонні та Лейпцигу стали частиною міжнародної концертно-дослідницької ініціативи, присвяченої музичній спадщині Максима Березовського та розвитку культурних зв’язків між Україною та Європою.
12.06.26
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Штука
Вони тут були
Тарас Прохасько
Вони з різних поколінь. По-різному жили, різне робили. Але усвідомлюєш одне – у цьому місті їх більше ніколи не буде. Місто, отже, назавжди буде без них. Значить, це вже зовсім інше місто...
11.06.26
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Дискурси
Виставка «ВСЕ НОРМАЛЬНО))»
13 червня о 18:00 у Jam Factory Art Center у Львові відкривається виставка «ВСЕ НОРМАЛЬНО))» — про самоорганізовані мистецькі ініціативи в Україні з 2014 року до сьогодні. Виставка триватиме до 9 серпня 2026 року.
11.06.26
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Штука
ТУТ: ЧЕРВОНЕЧОРНЕ
У п'ятницю, 12 червня, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького відкриє виставку «ТУТ» за участі трьох видатних українських митців: Василя Ярича, Олександра Дяченка та Олександра Бабака.
11.06.26
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Штука