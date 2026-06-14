Ракети «Фламінго» найближчим часом можуть вироблятися в Німеччині.

Їхнім виробництвом зацікавилася німецька оборонна компанія Diehl Defence.

 

 

У німецькій промисловості зростає зацікавленість до української крилатої ракети «Фламінго». Як повідомив тижневик Focus, німецька оборонна компанія Diehl Defence сподівається розпочати виробництво цих ракет найближчим часом.

 

Як повідомив на Міжнародна авіа- та аерокосмічній виставці ILA в Берліні генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух (Helmut Rauch), вже ведуться перемовини з українським виробником зброї Fire Point щодо виробництва цих ракет на німецькому майданчику. «Я вірю, що це дійсно може статися», — заявив пан Раух.

 

Німецькі експерти вже підтвердили  потенціал «Фламінго». Водночас вони визначили, що точність наведення ракети  залишається її слабким місцем. Наразі Україні бракує необхідних навігаційних систем. «І тут Diehl могла б допомогти», – запевнив Гельмут Раух.

 

Глава Diehl, серед іншого, згадав про технології в галузі наведення на ціль, які могла б запропонувати Німеччина. Тоді українська армія могла б використовувати свої вдосконалені «Фламінго» не лише для ураження великих цілей, таких як заводські території, нафтопереробні заводи чи нафтосховища, але й вражати значно точніше менші цілі.

 

Водночас і в Німеччині, за твердженням видання, далекобійні крилаті ракети могли б стати корисним доповненням арсеналу. Адже на обіцяні американські ракети Tomahawk вже не варто розраховувати, принаймні за уряду президента США Дональда Трампа.

 

«Тож увага тепер прикута до власних, а також європейських продуктів. Це не буде першою німецько-українською співпрацею в галузі озброєння. Наприклад, у Баварії компанія Quantum Systems виробляє дрони для Збройних сил України», – стверджує тижневик Focus.

14.06.2026

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