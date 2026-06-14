Росія могла передати Ірану додаткові ракети.

За даними західних розвідок, передача могла відбутися під час восьмитижневого перемир’я у війні США й Ізраїлю проти Ірану.

Західні розвідки вважають, що Іран, найімовірніше, додав до свого арсеналу нову російську зброю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу. Відновлення запасів дозволяє Ісламській Республіці зберегти свій оборонний потенціал. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на неназвані джерела у західних розвідслужбах.

За даними Bloomberg, Іран використав восьмитижневе перемир'я зі США для відновлення своїх запасів ракет і додавання до них нового озброєння, щоб «забезпечити вогневу міць, достатню для завдання удару у відповідь практично в повному обсязі у разі відновлення бойових дій».

Джерела Bloomberg повідомили, що Тегеран зараз має приблизно три чверті того обсягу боєприпасів, який у нього був до початку американської та ізраїльської військових операцій в Перській затоці 28 лютого 2026 року. Серед цих боєприпасів – неназвані ракети російського виробництва, «які, ймовірно, зійшли з конвеєра протягом останнього року», стверджують джерела аґенції.

Тижнем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося лише 21-22 відсотки від кількості ракет, які країна мала до початку атак США та Ізраїлю. Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет і пускових установок були поховані під завалами в підземних сховищах. Аналітики вважають, що Тегеран використав час перемир'я зі США, щоб розчистити доступ до цих складів та перекинути запаси на інші об'єкти.

У неділю, 14 червня, Трамп святкує свій ювілей – 80-ліття. Саме до цієї дати він прагнув завершити іранську війну й укласти перемир’я. Напередодні Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном заплановано на «завтра», тобто на 14 червня. За його словами, відразу після цього Іран відкриє Ормузьку протоку. Проте Тегеран вже заявив, що до анонсованого Трампом терміну жодного підписання угоди не планується. За словами офіційного представника іранського МЗС Есмаїла Багаї, точну дату підписання документа наразі не визначено.