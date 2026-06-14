1572-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1696 російські атаки (позаминулого тижня – 1832), при цьому знищено 9250 російських військових (позаминулого – 9560): у середньому 5,2 за атаку (позаминулого – 5,5).

11:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 2181 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, як було попереднього тижня (1918), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:10 Вночі (з 18:00) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів (93%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 949 із 1082 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

142,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

14123,9% артилерійських систем (з них 14,5% за минулий тиждень),

166,5% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

101,0% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу. Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню. Ворожих авіаударів зазнали, зокрема, населені пункти Павлівка, Пустогород, Лужки, Бруски Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка. На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районі населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії. На Слов’янському напрямку противник штурмував чотирнадцять разів у районі Закітного та в бік населених пунктів Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотирнадцять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Василівка, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопавлівка та в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Нове Шахове, Кучерів Яр, Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в бік Гіркого, Добропілля, Воздвижівки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ та в бік Приморська. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено п'ять танків, чотирнадцять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, тринадцять наземних робототехнічних комплексів, 2132 безпілотні літальні апарати, 401 одиницю автомобільної, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські збройні сили нарощують темпи виробництва та модернізації своїх балістичних ракет і безпілотників. Згідно з наявною інформацією, щомісячний обсяг виробництва ракет у Росії перевищує щомісячний обсяг виробництва ракет-перехоплювачів системи ППО PAC-3 Patriot у США.

• Зростаючий за масштабами та різноманітністю арсенал ударних засобів Росії підкреслює надзвичайну важливість західної допомоги у зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України.

• За повідомленнями, Росія збільшує свої військові видатки навіть попри зменшення доходів.

• 12 червня невідомі особи спробували вбити колишнього чиновника "ДНР" за допомогою саморобного вибухового пристрою.