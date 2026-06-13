У Вірменії на вимогу опозиції перерахували голоси на третині виборчих дільниць.

Корекція результатів виявилася на користь партії прем’єра Пашиняна.

Центральна виборча комісія Вірменії перерахувала бюлетені приблизно на третині дільниць, де були зафіксовані виборчі порушення. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. «Центральна виборча комісія підбила підсумки перерахунку голосів, проведеного виборчими комісіями. Було перераховано результати голосування на 637 виборчих дільницях», – йдеться у повідомленні ЦВК Вірменії. Загальна кількість виборчих дільниць у країні, задіяних для проведення парламентських виборів сьомого червня – 2005.

Згідно з повідомленням, у результаті перерахунку бюлетенів у проросійського опозиційного блоку «Сильна Вірменія» на чолі з російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном результати зросли на 508 голосів, досягши 340 088 голосів. Опозиційний проросійський блок партій «Вірменія» покращив свої показники на 217 голосів – до 145113.

Водночас правлячій партії «Громадянський договір» Нікола Пашиняна перерахунок бюлетенів дозволив доплюсувати ще 1148 голосів. Таким чином її результати зросли до 727 820. Загалом же перерахунок жодним чином не вплинув на реальну диспозицію сил у парламенті.

Заявку до Центральної виборчої комісії на перерахунок голосів подав блок «Сильна Вірменія», який очолює російський олігарх вірменського походження Самвел Карапетян. Ця політична сила набрала 23,29 відсотка голосів, забезпечивши собі 28 місць в парламенті. Карапетян назвав вибори «ганебними» і повідомив про нібито відомі йому порушення під час голосування.

Нагадаємо, що з минулого року Самвел Карапетян перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у підготовці державного перевороту. Він відкидає це звинувачення як політично вмотивоване.