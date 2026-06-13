1571-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та два пункти управління батальйонного рівня. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Липці, Вовчанськ, Охрімівка, Волохівка. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Шийківки та Подолів. На Лиманському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир. На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного. На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького, Торецького. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Дорожнє та Білицьке. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, в районах Злагоди, Калинівського та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупантів здійснили 33 атаки у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків та Степногірська. На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено один танк, 11 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2164 безпілотні літальні апарати, 424 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом найближчих 24–48 годин російські війська можуть запустити по Україні балістичну ракету середньої дальності типу «Орешник».

• Президент Росії Путін продовжував демонструвати військову міць Росії під час святкування дня Росії 12 червня, водночас визнаючи деякі невдачі на полі бою, з якими зіткнулися російські війська протягом останніх місяців.

• Напередодні дня Росії депутат Державної думи від Комуністичної партії виступив із критикою Кремля та загальної російської стратегії ведення війни, що суперечить офіційній позиції Кремля.

• Російські джерела опублікували кілька відеозаписів, на яких показано дії російських військ у Костянтинівці, що є частиною цілеспрямованої інформаційної війни, спрямованої на перебільшення російської присутності в місті. Однак, російські війська продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці, а здатність України захищати південно-східні райони міста погіршується.

• Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці – місті, яке, за оцінками Росії, є головним об’єктом наступу навесні-влітку 2026 року – і, ймовірно, закріпили деякі тактичні позиції в місті, що виходять за межі проникнення. Російським військам знадобилося багато часу, щоб досягти цих успіхів, і вони обійшлися їм у великі витрати.

• Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть здійснити швидкий оперативний прорив у напрямку «Оборонного поясу» в цілому.

• Росія будує щонайменше п’ять пускових майданчиків для безпілотників великої дальності на заході країни поблизу кордону з Білоруссю, ймовірно, для нанесення ударів безпілотниками по Україні, можливо, з використанням повітряного простору Білорусі.