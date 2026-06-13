Маск став першим трильйонером в історії людства.

Стрімке зростання статків йому забезпечив старт торгів акціями SpaceX.

Засновник та генеральний директор SpaceX Ілон Маск офіційно досяг статусу першого в історії людства власника статку понад один трильйон доларів. Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Це сталося одразу після офіційного старту торгів акціями аерокосмічної компанії SpaceX на біржі Nasdaq. Ціна акцій на старті становила 150 доларів за штуку – на 11% більше, ніж вартість паперів у рамках IPO (135 доларів). З часом папери додали понад 20% і досягли позначки понад 166 доларів.

«Звичайно, важко повірити, що маленька компанія, яка починала на складі в Ель-Сеґундо, тепер виходить на біржу з найбільшим IPO в історії. Якби мені сказали, що це станеться, я б подумав: “Чувак, ти, мабуть, куриш якийсь дуже хороший крек, бо я думаю, що ця компанія зазнає краху”», – сказав Маск у прямій трансляції в п’ятницю вранці на платформі X.

Статки Маска ще за вартості паперів у 150 доларів пробили позначку в трильйон і, за підрахунками Bloomberg, досягли 1,05 трильйона доларів. Більше половини цієї суми припадає на пакет бізнесмена в SpaceX, решту становлять його частки в Tesla, Neuralink, Boring Company та інші активи.

Капіталізація всієї компанії за ціни акції в 150 доларів перевищила два трильйони (отримана в рамках IPO оцінка становила 1,77 трильйона).

«Це є гарною ознакою для ринку та для інших IPO, які також будуть досить значними. Вони явно правильно оцінили це, принаймні на один день. Це має вселяти оптимізм щодо ринків, особливо щодо акцій зростаючих компаній», – сказав Роберт Ґруендайк (Robert Gruendyke) , старший портфельний менеджер команди зростаючих акцій Allspring Global Investments.