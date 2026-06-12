Міністр оборони Британії подав до демісії.

Джон Гілі висловив незадоволення військовим бюджетом. Новим головою відомства став Ден Джарвіс.

 

                             Джон Гілі

 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (John Healey) подав до демісії з уряду Кіра Стармера. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У листі до прем'єр-міністра Гілі написав, що план інвестицій в оборонну сферу «істотно не дотягує до рівня, необхідного для оборони країни в цей небезпечний час».

 

У листі також зазначалося, що за відсутності плану інвестицій в оборону країни доведеться ухвалювати рішення, «які зменшать боєздатність наших збройних сил, збільшать ризик для особового складу, який бере участь в операціях, що може зробити країну менш безпечною». «Ця нова епоха у сфері оборони вимагає додаткових інвестицій у рамках Плану інвестицій в оборону. Чудова і масштабна міжвідомча робота, що завершилася в січні... підтвердила масштаб завдань, які стоять перед нами, і зростаючі потреби у сфері оборони. З того часу ви не змогли, а міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для захисту в цей період зростаючих загроз», – йдеться у листі Гілі.

 

Вслід за ним у відставку подав заступник міністра збройних сил Алістер Карнс (Alistair Carns). У четвер увечері, 11 червня, на Давнінг-стріт повідомили, що посаду голови оборонного відомства обійняв колишній міністр з питань безпеки Ден Джарвіс (Dan Jarvis).

 

«Мій головний обов'язок – залагодити безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки. Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони в той час, коли ми зміцнюємо наші збройні сили і протистоїмо зростаючим загрозам, з якими стикається наша країна», – йдеться у заяві Стармера.

 

53-річний Ден Джарвіс закінчив Королівську військову академію в Сандгерсті (англ. Royal Military Academy Sandhurst) та служив в армії до 2011 року. У запас звільнився у званні майора і подався в політику. В уряді Стармера Джарвіс обіймав посаду міністра безпеки (це заступник міністра внутрішніх справ), а потім, до сьогодні, міністра апарату уряду.

12.06.2026

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