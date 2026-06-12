Футбол — простий. Життя — складне

Ціла вічність!..

Андрій Содомора

Вічність, коли приглянутись до неї, – ні цілою, ані не цілою бути не може. Вічність – то вічність, чиста абстракція. Вічність з цього погляду – «страшна», як про неї Богдан Ігор Антонич.