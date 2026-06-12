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Футбол
Чемпіонат світу з футболу
П'ятниця, Червень 12, 2026 - 09:45
До теми
Вірменія: важкий рух до Європи
Максим МУЛЯР
Прозахідна Вірменія отримала «історичну перемогу» на парламентських виборах. Чи є в країни шанс на євроінтеграцію? І на який рівень євроінтеграції?
12.06.26
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У світі
Модерн: мрія, що не збулась
Гліб Рахманін
Кінець ХІХ століття. Мистецтво починає чинити опір епосі. У пошуках шляхів до справжньої краси та щирості народжується модерн. Як стиль став проявом свободи? І що насправді змусило людство відмовитися від ідеалу?
09.06.26
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Штука
«Ultima ratio мoscovitae»
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що цей дещо трансформований крилатий вислів було викарбовано на російському олігархові Абрамовичу, коли він мав бесіду з українським президентом. Огляд подій тижня
09.06.26
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Україна
Слухаючи музику, голос і тишу
Наталія Шевченко
На роковини по смерті видатного українського композитора, піаніста, диригента, музичного педагога й критика Василя Барвінського, який відійшов у засвіти 9 червня 1963 року у Львові по десятилітті перебування у сталінських концтаборах.
08.06.26
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Штука
Ціла вічність!..
Андрій Содомора
Вічність, коли приглянутись до неї, – ні цілою, ані не цілою бути не може. Вічність – то вічність, чиста абстракція. Вічність з цього погляду – «страшна», як про неї Богдан Ігор Антонич.
08.06.26
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Дискурси
Метафізика поезії фронту
Лілія Бомко
Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією, стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.
07.06.26
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Штука
Битва за Вірменію
Віталій Портников
Росія неодмінно піде з Південного Кавказу – цього разу назавжди. А якби не українській опір, невідомо ще, скільки років Росія тримала б Кавказ за горло.
07.06.26
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Дискурси
Сакральні пам’ятки Кубані, пов’язані з українською архітектурою
Василь СЛОБОДЯН
Після спалення храму Різдва Пр. Богородиці у 1978 році на Кубані не залишилося жодної церкви, зведеної в рисах української архітектури...
06.06.26
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