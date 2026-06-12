1570-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

10:45 Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. У 2024 році Джарвіса призначили міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ, де він працював до сьогоднішнього дня.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (87%).

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1212 із 1374 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

142,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1419,2% артилерійських систем (з них 15,2% за минулий тиждень),

165,9% РСЗВ (з них 2,2% за минулий тиждень),

100,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка. На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового. На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також знешкоджено чотири танки, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 2218 безпілотних літальних апаратів, 352 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують блокувати кілька мостів, що забезпечують наземні комунікаційні лінії, які з’єднують окуповану Херсонську область із Кримом.

• Російська окупаційна влада намагається впоратися з поглибленням дефіциту бензину в окупованому Севастополі, що, ймовірно, пов’язаний з ударами українських військ по російській логістичній та енергетичній інфраструктурі на великі та середні відстані.

• Здається, що українські сили досягли тактичної переваги у використанні дронів на полі бою та посилюють кампанію ударів середньої дальності, що, за повідомленнями, призводить до більших втрат серед російських військ на полі бою на тлі зниження темпів набору новобранців.

• Росія створює нові та розширює існуючі військові бази вздовж свого північного кордону з НАТО, ймовірно, з метою підтримки майбутніх можливостей проєктування російських сил проти НАТО. Однак ISW вважає, що російські сили, ймовірно, не проводитимуть наземних операцій у найближчому майбутньому.

• Міністерство оборони Росії продовжує фабрикувати докази в рамках когнітивної війни, щоб підкріпити неправдиві заяви про просування.