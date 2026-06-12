Амбасадори Німеччини, Франції та Британії провели перемовини в МЗС Росії.

Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила представників європейських країн у просуванні «тупикової формули Зеленського».

 

 

Амбасадори Франції, Німеччини та Великої Британії у Мрскві у четвер, 11 червня, провели перемовини у російською стороною в будівлі Міністерства закордонних справ РФ. Про це повідомив телеканал Euronews. Західні дипломати зустрілися зі заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

 

Французький амбасадор Ніколя де Рів’єр (Nicolas de Rivière) за підсумками зустрічі назвав її «змістовною». «Ми щойно мали гарну розмову, ми опублікуємо заяву пізніше сьогодні», – сказав він журналістам біля будівлі міністерства.

 

Однак російська сторона оцінила розмову цілком протилежним чином. У Кремлі вважають, що Європейська Унія не готова до ролі посередника у перемовинах. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила представників європейських країн у просуванні «тупикової формули Зеленського». «Лідери цих країн у своїх заявах запевняють про свою відданість миру. Однак насправді вони ставлять неприйнятні умови, нарощують виробництво далекобійної зброї для Києва та загалом просувають мілітаризацію України та Європи. Європейці проводять курс, спрямований на те, щоб не допустити створення умов для переговорів про справді всеосяжний, справедливий і міцний мир», – заявила Захарова.

 

Переговори в Москві відбулися через кілька днів після саміту в Лондоні, в якому брали участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Об’єднаного Королівства Кір Стармер. Сторони обговорили перспективи участі Європи у перемовинах щодо припинення російсько-української війни. За підсумками зустрічі було ухвалено спільну заяву.

 

Раніше Зеленський, який ініціював залучення Європи до мирного процесу, говорив про те, що представляти Європу на переговорах могла б саме «євротрійка» (Франція, Німеччина, Британія), не виключаючи й інших форматів.

 

Низка західноєвропейських країн висловлювала ідею відновити діалог з Москвою, щоб покласти край повномасштабній війні Росії проти України. Ця ідея сала ще актуальнішою після того, як США на тлі війни з Іраном заявили про намір узяти паузу у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Європейські лідери з травня обговорюють кандидатури евентуальних представників для переговорів з Кремлем.

12.06.2026

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