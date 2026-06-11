Європейський Центробанк вперше з 2023 року підвищує ключові відсоткові ставки.

Це робиться для боротьби з інфляцією на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого війною в Перській Затоці.

Рада керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) ухвалила у четвер, 11 червня, рішення підвищити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву, оприлюднені пресслужбою ЄЦБ. Ставки за депозитною лінією, основним операціям рефінансування та механізму маржинального кредитування з 17 червня будуть підвищені до 2,25%, 2,40% та 2,65% відповідно.

Йдеться про перше підвищення відсоткових ставок за майже три роки. До цього підвищення у єврозоні відбулося у вересні 2023 року. Раніше ЄЦБ сім разів поспіль ухвалював рішення залишити депозитну ставку на рівні 2,0%.

У заяві ЄЦБ зазначається, що Рада керівників «прихильна до проведення грошово-кредитної політики, спрямованої на стабілізацію інфляції на рівні цільового показника в 2% у середньостроковій перспективі». Війна на Близькому Сході викликає інфляційний тиск, і рішення про підвищення ставок «є обґрунтованим у рамках цілої низки сценаріїв, що відображають можливу динаміку цього шоку та його вплив на середньострокові перспективи єврозони», стверджують в ЄЦБ.

Коментуючи це рішення на пресконференції, президентка ЄЦБ Крістін Лаґард (Christine Lagarde) попередила, що інфляція, спричинена війною на Близькому Сході, вже виходить за межі суто енергетичного сектора і починає поширюватись на всю економіку. При цьому вона стверджує, що підвищення ставки не превентивне – тобто ЄЦБ реагує не на гіпотетичні майбутні ризики, а на інфляційні наслідки, які вже спостерігаються.

Згідно з базовим сценарієм, очікується, що загальна інфляція сягне в середньому 3,0% у 2026 році, 2,3% у 2027 році та 2,0% у 2028 році. Щодо інфляції без урахування цін на енергоносії та продовольство, базовий сценарій передбачає середній показник на рівні 2,5% у 2026 та 2027 роках та 2,2% у 2028 році.

У базовому сценарії ЄЦУБ економічне зростання в ЄУ становитиме в середньому 0,8% у 2026 році, 1,2% у 2027 році та 1,5% у 2028 році. Йдеться про зниження прогнозу на 2026 та 2027 роки – це пов'язано з більш вираженим впливом війни на ринки сировинних товарів, реальні доходи та рівень довіри.