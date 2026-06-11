Соціальне житло у Львові відзначили двома нагородами LUN Місто Awards.

 

Проєкт соціального житла екосистеми «Незламні», що його зводять у Львові на вул. Миколайчука отримав відзнаки у двох номінаціях першої національної премії LUN Місто Awards. Львівський проєкт переміг у категоріях "Місто без меж" та "Місто незламних", обійшовши понад 200 ініціатив з різних регіонів України. Про це повідомили в ЛУН Місто Awards.

 

 

Переможців визначало професійне журі, до складу якого увійшли фахівці у сфері соціальних послуг, архітектури та представників державних інституцій. А також самі мешканці.

Проєкти оцінювали так: професійне журі – 75% підсумкової оцінки, голосування спільноти – 25%. Проєкт екосистеми «Незламні» набрав 109 голосів спільноти в номінації «Місто без меж» і 26 голосів в номінації «Місто незламних» та був відзначений у цих двох номінаціях.

 

 

У категорії "Місто без меж" відзначають ініціативи, що роблять міський простір доступним і безбар’єрним. Саме таким є комплекс соціального житла на Миколайчука: вісім будинків, створених для пацієнтів, які постраждали внаслідок війни, а також для їхніх родин. Простір спроєктований за принципами універсального дизайну з урахуванням потреб людей, які проходять лікування та реабілітацію. 

 

Друга відзнака "Місто незламних" підкреслює ширший вплив ініціативи. Йдеться не лише про житло, а про новий підхід до відновлення після війни – коли простір допомагає у реабілітації, підтримує пацієнтів і сприяє їхньому поверненню до повноцінного життя. 

 

 

Директор ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрій Теліпський зазначив, що проєкт змагався з більш ніж 200 учасниками з різних регіонів України. За його словами, премія вперше відзначає рішення, які справді трансформують міста. 

 

 

Він також наголосив, що відзнака у номінації "Місто без меж" підтверджує відповідність проєкту найвищим стандартам доступності, а "Місто незламних" – його системний вплив на підходи до відновлення після війни. За його словами, досвід львівського соціального житла вже починають переймати інші міста. 

 

Від моменту відкриття у соціальному житлі на Миколайчука проживали 125 пацієнтів, які проходили лікування та реабілітацію (без урахування членів їхніх родин). Наразі у 24 квартирах мешкають 24 людини.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

В лютому 2025 року Львівська міська рада спільно з КНП «Перше територіальне медичне об’єднання Львова» розпочали проєкт повністю безбар’єрного соціального житла для пацієнтів екосистеми UNBROKEN для проживання разом з родинами. Ініціатива реалізується в межах міжнародної програми, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується під управлінням корпорації NEFCO.

 

Концепція комплексу передбачає будівництво восьми корпусів, перша черга яких вже реалізована – це 24 інклюзивні квартири. Весь внутрішній простір комплексу – від житлових зон до кухонь та санвузлів – спроєктований з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, щоб забезпечити їм безперешкодний доступ та комфорт.

 

Окрім технічних рішень, проєкт фокусується на активній соціалізації мешканців, якій сприяють спільні відкриті балкони та трансформація укриття в поліфункціональний простір для взаємодії. Крім того, особлива увага приділена психологічному відновленню, зокрема забезпечено всі необхідні умови для спільного перебування з домашніми тваринами.

 

Проєкт дає змогу захисникам поступово повертатися до самостійного життя, відновлюючи навички автономного побуту в ергономічному та безпечному середовищі.

 

11.06.2026

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