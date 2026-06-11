Папа Римський освятив вежу базиліки Sagrada Familia у Барселоні.

На богослужінні понтифік знову наголосив на несумісності війни та християнської віри.

 

 

Папа Римський Лев XIV у середу, 10 червня, відслужив месу у католицькому храмі Святої Сімейства (Sagrada Familia) у Барселоні та освятив вежу Ісуса Христа, що є лементом ансамблю базиліки, збудованої всесвітньо відомим архітектором Антоніо Ґауді. Про це повідомила іспанська газета El Mundo. Будівництво вежі було закінчено у лютому 2026 року, коли на неї встановили 17-метровий хрест вагою близько 100 тонн. Після його встановлення закладена 1882 року церква досягла висоти 172,5 метра.

 

На богослужінні, що тривало близько 90 хвилин, були присутні король Іспанії Філіп VI, королева Летиція, прем'єр-міністр країни Педро Санчес та фактично цілий кабінет міністрів Іспанії. У своїй проповіді Лев XIV наголосив на несумісності війни та християнської віри. «Ми не можемо вірити в Ісуса та одночасно підтримувати війну. Ми не можемо вірити в Ісуса та вбивати невинних ще до їхнього народження», – заявив понтифік. У своєму казанні він також торкнувся теми міґрації, заявивши, що християни не можуть «покидати тих, хто страждає, тих, хто плаче, тих, хто тікає від страждань».

 

Перед месою та церемонією освячення вежі базиліки Папа Римський помолився у крипті Sagrada Familia біля могили архітектора Антоніо Ґауді. Митець помер рівно сто років тому 10 червня 1926 року від наслідків нещасного випадку: його збив трамвай, коли він прямував до церкви на молитву. У квітні 2025 року Ватикан визнав Ґауді «шановним слугою Божим».

 

Тижневий візит Папи Римського до Іспанії розпочався в суботу, 6 червня, коли понтифік зустрівся з міґрантами та безпритульними, а також взяв участь у молитовному чуванні, що зібрало близько 600 тисяч молодих людей. А грандіозне богослужіння глави Католицької церкви просто неба в центрі Мадрида зібрало 1,2 млн осіб. Ця подія стала наймасовішою для Лева XIV з моменту його обрання у травні 2025 року.

 

У четвер, 11 червня, Папа Лев XIV продовжив свій іспанський візит на Канарах та Тенеріфе.

11.06.2026

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