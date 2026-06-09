Мова ненависті - вона необхідна так само, як мова любові

Юрій Андрухович

До теми

Модерн: мрія, що не збулась
Гліб Рахманін
Кінець ХІХ століття. Мистецтво починає чинити опір епосі. У пошуках шляхів до справжньої краси та щирості народжується модерн. Як стиль став проявом свободи? І що насправді змусило людство відмовитися від ідеалу?
09.06.26 | | Штука
«Ultima ratio мoscovitae»
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що цей дещо трансформований крилатий вислів було викарбовано на російському олігархові Абрамовичу, коли він мав бесіду з українським президентом. Огляд подій тижня
09.06.26 | | Україна
Слухаючи музику, голос і тишу
Наталія Шевченко
На роковини по смерті видатного українського композитора, піаніста, диригента, музичного педагога й критика Василя Барвінського, який відійшов у засвіти 9 червня 1963 року у Львові по десятилітті перебування у сталінських концтаборах.
08.06.26 | | Штука
Метафізика поезії фронту
Лілія Бомко
Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією,  стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.
07.06.26 | | Штука
Битва за Вірменію
Віталій Портников
Росія неодмінно піде з Південного Кавказу – цього разу назавжди. А якби не українській опір, невідомо ще, скільки років Росія тримала б Кавказ за горло.
07.06.26 | | Дискурси
Сакральні пам’ятки Кубані, пов’язані з українською архітектурою
Василь СЛОБОДЯН
Після спалення храму Різдва Пр. Богородиці у 1978 році на Кубані не залишилося жодної церкви, зведеної в рисах української архітектури...
06.06.26 | | Минуле
Пасажі хорунжого. Знайти «українського Бойса»
Богдан Мисюга
15 червня у Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться великий благодійний аукціон Хартії. Половина лотів – мистецтво професійних художників, які служать у Війську. Це не документування війни, а образи, що спонукають мислити.
06.06.26 | | Штука
Коліматор для Котяри
Олександр БОЙЧЕНКО
Минулого тижня попрощався з ним – виснаженим до невпізнаваності привезеною з окопів хворобою – востаннє. Не перший з однокласників, але перший – під урочисті залпи
05.06.26 | | Дискурси

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