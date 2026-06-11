1569-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 У ніч на 11 червня (з 18:00 10 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Бєлгородської обл., рф, а також 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1308 із 1473 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:05 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів Сил безпілотних систем Збройних сил України:

"Шановні воїни Сил безпілотних систем Збройних Сил України! Сьогодні ми вперше відзначаємо ваше професійне свято. Сили безпілотних систем — наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних Сил України. Військові історики кажуть: у Першу світову війну армії увійшли на конях, а вийшли з неї на танках. У війну росії проти України армії вступили з доктринами минулого століття, але саме Україна змусила світ по-новому поглянути на роль безпілотних систем у сучасній війні. У 2024 році ми першими у світі створили окремий рід сил — Сили безпілотних систем. Це було стратегічне, далекоглядне та безальтернативне рішення. Адже сучасна війна — це насамперед війна технологій, інтелекту, інновацій та швидкості ухвалення рішень. Від перших днів широкомасштабного вторгнення оператори безпілотних систем демонструють виняткову ефективність у виявленні противника, веденні розвідки, коригуванні вогню, ураженні важливих цілей та забезпеченні бойових дій на всіх напрямках. Дрони давно перестали бути експериментом чи допоміжним засобом. Вони стали одним із головних інструментів сучасної війни та одним із ключових чинників збереження життя українських воїнів. Саме оператори безпілотних систем стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора. Об’єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня відчувають наслідки їхньої роботи. Терміни Middle Strike і Deep Strike стали для окупантів символами невідворотності покарання. Сили безпілотних систем сьогодні — це не лише про небо. Це також робота на землі та на морі. Це унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій. Оператори, інженери, конструктори, програмісти, аналітики — усі ви є уособленням нової епохи ведення війни. Безпілотні системи постійно вдосконалюються, відкривають нові можливості та створюють нові способи боротьби з ворогом. Вони не лише знищують російських окупантів, а й рятують життя українських захисників. Евакуація поранених із поля бою, доставка боєприпасів, провізії та технічних засобів на передову, виконання сотень логістичних місій щодня — усе це вже стало невід'ємною частиною роботи безпілотних систем. Схиляємо голови перед пам’яттю воїнів Сил безпілотних систем, які віддали свої життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашої держави. Дякую кожному воїну Сил безпілотних систем за професіоналізм, винахідливість, наполегливість та результативність. Майбутнє твориться просто зараз. І значною мірою — вашими руками. Слава Україні!"

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

142,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1416,7% артилерійських систем (з них 15,3% за минулий тиждень),

165,7% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

100,6% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оновила перелік релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України. До раніше затвердженого переліку (Київська митрополія Української православної церкви; Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату), додано ще Монастир "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Київської митрополії Української Православної церкви.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення, агресор завдав три авіаудари із застосуванням семи керованих авіаційних бомб та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки, Кіндрашівки. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий. На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, поблизу Зеленого Гаю, Тернового та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в районах Степногірська, Щербаків та в бік Нової Токмачки, Чарівного. На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено шість танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2120 безпілотних літальних апаратів, 326 одиниць автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно російські війська досягли тактичних успіхів у Костянтинівці — місті, яке, за оцінками Росії, є головним об’єктом наступу навесні-влітку 2026 року.

• Російські війська розпочали свою кампанію за Костянтинівку влітку 2025 року після завершення захоплення Часів Яру та Торецька – населених пунктів, розташованих відповідно на північному сході та південному сході від Костянтинівки.

• Російські війська, ймовірно, досягнуть тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть досягти оперативних успіхів проти «фортечного поясу» в цілому.

• Українські війська також продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі в ніч з 9 на 10 червня.

• Вночі з 9 на 10 червня українські війська завдали удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по російському військовому заводу, який виробляє ключові компоненти для дронів «Шахед» та ракет.

• Кампанія Кремля з набору добровольців продовжує демонструвати ознаки напруги під тиском високих втрат на полі бою та зростаючих економічних витрат.

• Кремль продовжує спроби націоналізації приватних активів російських громадян, ймовірно, для підтримки державних доходів та фінансування дорогої війни в Україні.