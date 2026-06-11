Старі члени ЄУ просять жорстких гарантій щодо майбутніх членів євроспільноти.

Цей захід пропонується як захист від «ефекту Орбана».

 

 

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург виступили за жорсткіші механізми контролю за новачками Європейської Унії, щоб уникнути «ефекту Орбана». Про це повідомив телеканал Euronews. На їхнє переконання, Євроунії потрібні додаткові інструменти, щоб оперативніше реагувати, якщо нові держави-члени порушуватимуть базові права і демократичні принципи.

 

Спільна пропозиція п’яти зазначених держав, передбачає посилення договорів про вступ майбутніх членів союзу за рахунок різних захисних застережень, що дозволяють оперативно припиняти порушення та запроваджувати санкції, аж до заморожування фінансування та позбавлення права голосу.

 

Як йдеться у документі, у нових членів на невизначений термін має бути обмежене право вето, щоб не допускати раптового блокування рішень з ключових питань. Як заявив у коментарі для Euronews один з брюссельських дипломатів, «розширення не повинно відбуватися на шкоду нашій здатності діяти».

 

«Спираючись на уроки попередніх хвиль розширення, нам потрібен новий підхід до договорів про вступ. Простого копіювання старих договорів буде недостатньо», – йдеться у заяві п'яти країн.

 

За твердженням експертів, ця ініціатива стала реакцією на болісний досвід ЄУ у взаємодії з Віктором Орбаном. Колишній прем'єр-міністр Угорщини, відправлений у відставку в квітні після 16 років перебування при владі, щоразу перешкоджав злагодженій роботі спільноти, зловживаючи правом вета.  

 

Автори документу пропонують створити інструменти впливу з розрахунком на перші роки після вступу, закріпивши у договорах «положення про недопущення відкату» як «обов'язкову норму» для нових держав-членів. У разі відкату ЄУ отримала б право застосовувати «захисні заходи» понад ті інструменти, які вже існують. Окрім того, у документі пропонується спростити статтю 7 договору ЄУ, яка застосовується у випадках поважних порушень базових цінностей спільноти.

11.06.2026

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