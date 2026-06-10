Болгарія оголосила про припинення передачі зброї Україні.

У Києві заявли, що інколи не отримуали від Болгарії зброю безкоштовно.

У середу, 10 червня, прем'єр-міністр Болгарія Румен Радев заявив, що країна більше не постачатиме озброєння Києву, заявив у середу. «Уряд припиняє постачання озброєнь до України. Ми вже передали достатньо», – цитує його слова болгарська газета Dnes.

За словами Радева, Болгарія продовжує страждати від соціально-економічних збитків, завданих конфліктом в Україні. «Ми ще раз закликаємо до пошуку дипломатичного рішення», – наголосив прем'єр.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянова нагадав, що ще з початку виборчої кампанії партія «Прогресивна Болгарія» взяла на себе зобов'язання припинити допомогу Україні. Водночас він зауважив: «Припинення постачання, а не продажу. Але це залежить від Міністерства економіки та болгарської промисловості – все, що виробляється, може бути виставлено на ринок».

Київ вже відреагував на заяви зі Софії. Зокрема, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що співпраця України з Болгарією в галузі оборони здійснюється на комерційних умовах. «Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії , а партнерство відбувається на взаємовигідних умовах. Ми вдячні Болгарії, ми вдячні за те, що такі проєкти можливі, за цю співпрацю з їхньою оборонною компанією», – наголосив Тихий. За його словами, співпраця вигідна для обох сторін: Україна отримує необхідні оборонні активи, а болгарські підприємства та оборонний сектор країни отримують можливість для розвитку.