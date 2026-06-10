Конґрес США схвалив виділення 70 млрд доларів на боротьбу з міґрацією.

Конґресмени-демократи різко розкритикували цей законопроєкт.

Палата представників США у вівторок, 9 червня, ухвалила законопроєкт про виділення 70 мільярдів доларів на фінансування роботи міґраційної та прикордонної служб країни. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Рішення було ухвалене, незважаючи на різку критику з боку представників Демократичної партії.

Ініціативу підтримали 214 законодавців, 212 проголосували проти. Раніше законопроєкт уже отримав схвалення у Сенаті, тепер його має підписати президент США Дональд Трамп.

Документ передбачає фінансування діяльності Імміґраційної та митної служби (Immigration and Customs Enforcement – ICE) та Митно-прикордонної служби (Customs and Border Patrol – CBP). Сума розрахована на три роки – до закінчення президентського терміну Трампа.

Фінансування міністерства внутрішньої безпеки США, куди входять ICE та CBP, було припинено у лютому 2026 року після антиімміґрантських рейдів у Міннеаполісі, штат Міннесота, де агенти ICE застрелили двох місцевих мешканців, громадян США Рене Ніколь Ґуд (Renee Nicole Good) та Алекса Претті (Alex Pretti). В обох випадках стверджувалося, що стрілянина велася з метою самооборони, проте опубліковані пізніше відеозаписи викликали сумніви у такому трактуванні подій.

Скандал навколо дій агентів ICE у Міннеаполісі став приводом для відставки з посади міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем (Kristi Noem), яка керувала жорсткою імміґраційною політикою в адміністрації Дональда Трампа.