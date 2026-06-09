Оригінальність полягає у поверненні до витоків

Метафізика поезії фронту

Лілія Бомко

Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією, стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.