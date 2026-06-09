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Оригінальність полягає у поверненні до витоків
Антоні Ґауді
До теми
Модерн: мрія, що не збулась
Гліб Рахманін
Кінець ХІХ століття. Мистецтво починає чинити опір епосі. У пошуках шляхів до справжньої краси та щирості народжується модерн. Як стиль став проявом свободи? І що насправді змусило людство відмовитися від ідеалу?
09.06.26
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Штука
Слухаючи музику, голос і тишу
Наталія Шевченко
Завтра роковини по смерті видатного українського композитора, піаніста, диригента, музичного педагога й критика Василя Барвінського, який відійшов у засвіти 9 червня 1963 року у Львові по десятилітті перебування у сталінських концтаборах.
08.06.26
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Штука
Метафізика поезії фронту
Лілія Бомко
Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією, стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.
07.06.26
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Штука
Сакральні пам’ятки Кубані, пов’язані з українською архітектурою
Василь СЛОБОДЯН
Після спалення храму Різдва Пр. Богородиці у 1978 році на Кубані не залишилося жодної церкви, зведеної в рисах української архітектури...
06.06.26
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Минуле
Пасажі хорунжого. Знайти «українського Бойса»
Богдан Мисюга
15 червня у Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться великий благодійний аукціон Хартії. Половина лотів – мистецтво професійних художників, які служать у Війську. Це не документування війни, а образи, що спонукають мислити.
06.06.26
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Штука
Митці у світі, що палає
Тася Пугач
5 червня стартує найбільший в Україні фестиваль документального кіно Docudays UA. Єдиною українською стрічкою, що увійшла до міжнародного конкурсу DOCU/Світ став фільм «Блаженні» режисера Андрія Лисецького.
05.06.26
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Штука
Про ту, що проникла «у темряви тайну»
Мирослав МАРИНОВИЧ
До сторіччя Ірини Сеник – української поетеси, політбранки, Героїні світу, жінки-борчині, яка зачепила своєю душею всі нервові закінчення свого століття
05.06.26
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Минуле
Сенс після знищення
Олеся Ісаюк
Спільнота, яка стала жертвою геноциду і все ж уціліла після нього, мусить наново відбудовувати сенс власного існування. Наново розуміти, для чого взагалі варто жити.
05.06.26
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Україна