1568-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 У ніч на 10 червня (з 18:00 9 червня) противник атакував 207 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1377 із 1545 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

142,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1414,2% артилерійських систем (з них 15,1% за минулий тиждень),

165,5% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

100,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційні удари, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, агресор завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне, Стариця, Охрімівка та Лиман. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог чотирнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва. На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили шістнадцять атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ, Мала Токмачка та Плавні. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1190 осіб. Також знешкоджено три танки, сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 2204 безпілотні літальні апарати, 376 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль намагається дискредитувати результати парламентських виборів у Вірменії, що відбулися 8 червня, на яких партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здобула більшість голосів.

• За повідомленнями, російське військове командування через українські удари заборонило військові вантажні перевезення по головній автомагістралі Росії, що з’єднує материкову частину Росії з Кримом.

• Невідомі особи влаштували вибух автомобіля в Балашисі, в результаті якого, за повідомленнями, загинув високопоставлений російський офіцер.

• 8 та 9 червня українські сили продовжили кампанію ударів середньої дальності по російських військових об’єктах. Протягом ночі російські сили випустили по Україні дві крилаті ракети Х-59/69 та 166 безпілотників.