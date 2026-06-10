Трамп погрожує Ірану відповіддю на збитий американський гелікоптер Apache.

Яких заходів у відповідь буде вжито, він не уточнив.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок, дев’ятого червня, оголосив про заходи у відповідь проти Ірану після того, як іранські військовики збили американський ударний гелікоптер в Ормузькій протоці. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Військове командування США поінформувало Трампа, що минулої ночі іранці збили один із високотехнологічних американських гелікоптерів Apache, коли той патрулював Ормузьку протоку. За словами американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, гелікоптер був збитий іранським безпілотником.

За словами Трампа, обидва пілоти не постраждали і перебувають у безпеці. «Проте США змушені відповісти на цю атаку», – зазначив президент США. Про які саме заходи у відповідь може йтися, він не уточнив.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі безпосередньо не коментував інцидент, але заявив, що іноземні війська в реґіоні ризикують потрапити в аварії або попасти під перехресний вогонь. «Щоб зменшити ризик, найкращим рішенням для них буде виїзд», – написав він у соціальних мережах.

Лише кілька годин до цього Трамп заявив, що мирна угоду з Тегераном «перебуває у межах досяжності». «Ми перебуваємо на заключному етапі того, що стане дуже, дуже гарною угодою», – запевнив він. Господар Білого дому додав, що перемовини з Іраном можуть бути завершені в найближчі два-три дні.