Новий міністр оборони Болгарії висловився за припинення постачання зброї Києву.

Опозиційна партія ГЕРБ заявила, що такий крок суперечив би Конституції Болгарії і зашкодив би безпековій ситуації в чорноморському реґіоні.

Дімітар Стоянов

Новий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов з партії «Прогресивна Болгарія» висловився за те, щоб Болгарія зупинила постачання зброї Україні. «Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. Вона має достатньо зброї, тому ми не плануємо постачати більше зброї української армії», – заявив він у вівторок, 9 червня.

Керівник болгарського військового відомства заявив теж, що військовий конфлікт в Україні «не буде вирішено на полі бою». «Ми спостерігаємо війну на виснаження, і скільки б зброї не було накопичено, єдиним результатом будуть людські жертви», – додав він і закликав ворогуючі сторони сісти за стіл перемовин, «щоб досягти справедливого миру, який буде визначено обома сторонами».

Міністра оборони жорстко розкритикували депутати з опозиційної партії ГЕРБ, яка раніше входила в урядову коаліцію. Партія оприлюднила заяву, яку цитує видання Dnes. Опозиціонери вважають, що заява міністра оборони про те, що Болгарія більше не надаватиме військової допомоги Україні, суперечить Конституції країни й раніше ухваленим законам.

«Болгарія – парламентська республіка. Стратегічний курс держави не може бути змінений односторонніми заявами. Підтримка України ніколи не була питанням емоцій чи зовнішнього тиску. Це частина розуміння того, що безпека Європи та безпека Болгарії безпосередньо пов'язані», – йдеться в заяві партія ГЕРБ.

Опозиціонери вказали міністрові оборони на історичний досвід, який засвідчує, що «стійкий мир досягається не шляхом ослаблення країни, на яку напав аґресор, а шляхом створення умов, коли аґресія не приносить політичних дивідендів».

Заява ГЕРБ завершується такими словами: «Рішення про військову допомогу Україні не є рішенням для України. Це рішення щодо місця Болгарії в Європі протягом наступних двадцяти років».