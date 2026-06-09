«Ultima ratio мoscovitae»

Кажуть, саме такий трохи трансформований крилатий вислів було викарбувано на російському олігархові Абрамовичу, коли він мав бесіду з українським президентом. Огляд подій тижня в Україні.

Заява тижня

Від зустрічі в Лондоні лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та України очікували резонансу і сподівання за великим рахунком справдилися – Стармер, Мерц, Макрон і Зеленський підписали документ, який, на їх думку, наблизить кінець війни. У спільній заяві її автори виписали п’ять пунктів, реалізація яких сприятиме процесу.

По-перше, два президенти, прем’єр і канцлер закликали господаря Кремля негайно та повністю припинити вогонь.

По-друге, сучасна лінія бойового зіткнення має бути відправною точкою для переговорів; міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, має бути повністю дотримане суверенне право України самостійно обирати механізми безпеки та альянси, які вона вважає доцільними.

По-третє, після припинення вогню Україна отримує надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки, які базуються на зобов'язаннях, взятих в Берліні в грудні 2025 року та Парижі в січні 2026 року, що включає розгортання багатонаціональних миротворчих сил. По-четверте, російські активи залишатимуться «замороженими», «доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, завдані війною».

По-п'яте, безпекові інтереси Європи повинні бути захищені в будь-якій угоді. Крім того, важливо, що про жодні послаблення санкцій проти РФ (такий гіпотетичний варіант розглядався експертами-міжнародниками) навіть не згадувалося.

Заява чотирьох європейських лідерів означає, що Старий Світ взяв на себе головну роль в миротворчості після самоусунення США і це доведеться врахувати країні-агресору. Про потужність намагань Європи припинити війну стане більше зрозуміло за результатами саміту G7 в швейцарському Евіані, що відбудеться 15-17 червня. Відразу після цього заходу в Брюсселі пройде засідання Європейської Ради, де будуть представлені всі країни-члени ЄС. І головним індикатором стане липневий саміт НАТО в Анкарі.

Лист тижня

Володимиру Зеленському засмакував епістолярний жанр і після написання листа президентові США, послання від нього отримав президент РФ . Пошук контакту за допомогою букв Зеленський зробив напередодні зустрічі з трьома європейськими колегами, які після переговорів в Лондоні підтримали таку ідею.

Мету з якою писався лист президентові РФ України Зеленський пояснив Sky News, на його думку, це є одним із небагатьох способів, за допомогою яких обидві країни можуть налагодити діалог. За словами Зеленського, він запропонував Путіну призначити дату зустрічі на нейтральній території (як варіанти названо Швейцарію, Туреччину чи якась з арабських країн), і участь у ній мають брати ще й європейці і американці.

Кремлівський адресат листа з Банкової відреагував мляво, повідомив, що похапцем кинув оком на написане, але помітив там хамські нотки. Президентові РФ не сподобалося, що президент України зробив послання відкритим, бо не пасує такі питання виносити на публіку, а в черговий раз викликало сумніви в адекватності одкровення Путіна про те, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським і запрошував його в Москву, але поки не бачить в цьому сенсу.

Французька Le Monde оприлюднила свою версію того, яку мету переслідував Зеленський своїм листом: президент України адресував його не тільки Путіну, а й російським елітам, аби продемонструвати, як кволо виглядає їхній очільник. Про пошуки виходу на впливових громадян РФ Зеленський розповів Sky News. З’ясувалось, що в травні до Києва приїжджав Роман Абрамович, щоб зрозуміти позиції України на можливих майбутніх переговорах. Найбільше колишнього власника «Челсі» цікавило питання Донбасу. «Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо (з Донбасу – авт.). Ми не дамо вам перемоги таким чином», - відповів Зеленський.

Соціологія тижня

Дипломатичні пошуки українці органічно доповнили ударами по російській інфраструктурі, а Київський міжнародний інститут соціології упродовж 7 травня-3 червня провів дослідження, згідно результатів якого виявилося, що 61% опитаних громадян України готові підтримати припинення вогню у війні з РФ, якщо близько до лінії фронту будуть розміщені війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад (знову згадуємо зустріч в Лондоні, де однозначно про участь європейців в бойових діях не говорилося), категорично відкидають припинення вогню на таких умовах 33% опитаних, ще 6% не змогли відповісти.

Якщо європейські мілітарні сили будуть дислоковані в Україні далеко від лінії бойового зіткнення і не братимуть участь в боях, то схвалити такий розклад сил готові 42% опитаних, категорично проти такого розвитку подій 49%, ще 10% не змогли відповісти.

У випадку, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і залишиться без значної фінансової підтримки з-за кордону, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я по сучасній лінії фронту, готові будуть її схвалити – 32%.

І за найоптимістичнішого розкладу, коли і грошей і зброї в Україну зайде багато, то 53% опитаних готові схвалити припинення вогню на ЛБЗ, 37% категорично відкидають такий розвиток подій.

«Українці категорично відкидають капітуляцію та мир «на будь-яких умовах». Тиснути потрібно не на Україну, а на Росію. Боротьба продовжується і українці рішуче налаштовані на успіх», - зробив висновок з дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький

Атака тижня

«Тиснути на Росію» варто було ще кілька десятків років тому, бо озброєні істоти зі світобаченням інфузорії становлять загрозу планеті. Росіяни мають патологічний потяг до української енергетики, особливо до енергетики атомної. Копання шанців в Рудому лісі як приклад нездоланного психічного відхилення можна наводити на лекціях для студентів-медиків, потім їх цікавило, як максимально напаскудити на окупованій Запорізькій АЕС і тепер знов Чорнобиль.

Російський безпілотник атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване в зоні відчуження в Київській області. Дрон вибухнув на майданчику сховища, пошкодив приміщення для приймання контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом і континенту пощастило, що на час атаки небезпечних ядерних відходів на локації не було.

У міністерстві енергетики України відреагували: «Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ».

В МАГАТЕ пообіцяли відвідати Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобиля, а СБУ порушила справу за фактом воєнного злочину.

За традицією ведення війни росіянами, тепер можна очікувати чогось критично небезпечного на інших об’єктах енергетичної інфраструктури, як черговий «Ultima ratio мoscovitae».