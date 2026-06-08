Посмішка — це крива, яка вирівнює все

Без самотності ліпше

Тарас Прохасько

Дивовижний темп. Так минає життя. Треба хоч щось зафіксувати. Немов упав у глибоку гірську ріку, що несе тебе до водоспаду. Напір, прозорість, зеленість, все миготить, нема за що вхопитися