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Війна. Червень 2026 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2026 року
Вівторок, Червень 9, 2026 - 12:00
До теми
Слухаючи музику, голос і тишу
Наталія Шевченко
Завтра роковини по смерті видатного українського композитора, піаніста, диригента, музичного педагога й критика Василя Барвінського, який відійшов у засвіти 9 червня 1963 року у Львові по десятилітті перебування у сталінських концтаборах.
08.06.26
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Штука
Метафізика поезії фронту
Лілія Бомко
Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією, стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.
07.06.26
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Штука
Сакральні пам’ятки Кубані, пов’язані з українською архітектурою
Василь СЛОБОДЯН
Після спалення храму Різдва Пр. Богородиці у 1978 році на Кубані не залишилося жодної церкви, зведеної в рисах української архітектури...
06.06.26
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Минуле
Пасажі хорунжого. Знайти «українського Бойса»
Богдан Мисюга
15 червня у Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться великий благодійний аукціон Хартії. Половина лотів – мистецтво професійних художників, які служать у Війську. Це не документування війни, а образи, що спонукають мислити.
06.06.26
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Штука
Митці у світі, що палає
Тася Пугач
5 червня стартує найбільший в Україні фестиваль документального кіно Docudays UA. Єдиною українською стрічкою, що увійшла до міжнародного конкурсу DOCU/Світ став фільм «Блаженні» режисера Андрія Лисецького.
05.06.26
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Штука
Сенс після знищення
Олеся Ісаюк
Спільнота, яка стала жертвою геноциду і все ж уціліла після нього, мусить наново відбудовувати сенс власного існування. Наново розуміти, для чого взагалі варто жити.
05.06.26
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Україна
Без самотності ліпше
Тарас Прохасько
Дивовижний темп. Так минає життя. Треба хоч щось зафіксувати. Немов упав у глибоку гірську ріку, що несе тебе до водоспаду. Напір, прозорість, зеленість, все миготить, нема за що вхопитися
04.06.26
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Дискурси
Про вірш “Прованс в листопаді”
Михайло Сеньків
Що ж насправді спричинило цей каскад метаморфоз, буйство екзистенції та ренесансний пароксизм. Де ця точка, що переписала сумну, меланхолійну історію, котра заповідалася на самому початку?
04.06.26
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Штука