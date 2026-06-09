Прокурора МКС Каріма Хана усунули з посади через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Сам Хан відкидає звинувачення, вважаючи їх помстою за видані ним ордери на арешт Путіна і Нетаньягу.

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана усунено з посади до завершення розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в домаганнях. Таке рішення ухвалило бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту МКС за підсумками дисциплінарного розгляду та на основі звіту про розслідування, проведеного Управлінням з внутрішнього нагляду ООН. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на заяву, опубліковану на сайті суду в понеділок, восьмого червня.

Згідно зі заявою, рішення про усунення прокурора набуває чинності негайно. Однак остаточний висновок у справі буде ухвалено пізніше Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту. Керівний орган МКС надішле свій висновок усім 125 державам-членам МКС, які голосуватимуть щодо долі Хана на спеціальній сесії, скликаній пізніше.

Джерела раніше повідомили агенції Reuters, що у звіті слідчих Організації Об'єднаних Націй було знайдено «фактичну основу» для звинувачень у сексуальних домаганнях, висунутих однією зі співробітниць МКС, юристкою з Малайзії, яка працювала помічницею самого Хана, і що свідчення свідків «підтверджують її звинувачення». Однак, додали вони, у другому звіті трьох суддів, які проаналізували звіт ООН, було виявлено, що доказів недостатньо для встановлення істинності звинувачень «поза розумним сумнівом».

Адвокати Каріма Хана заявили, що їхній клієнт найрішучіше відхилив рішення та повторив, що заперечує будь-які правопорушення. «Рішення є незаконним, процесуально несправедливим та не підтвердженим доказами», – йдеться у заяві адвокатів.

Карім Хан став головним прокурором Міжнародного кримінального суду в 2021 році. 2023 року він видав ордер на арешт диктатора Росії Владіміра Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до Росії. 2024-го він також видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Ґаланта, звинувативши їх у воєнних злочинах у Секторі Ґази.

Того ж року одна зі співробітниць МКС звинуватила 56-річного прокурора у сексуальних домаганнях. За твердженням жінки, він «неодноразово домагався її протягом тривалого часу та примушував до вчинення дій сексуального характеру». Після цього Асамблея держав-учасниць МКС ініціювала розслідування щодо Хана. Той відкидає всі висунуті на свою адресу звинувачення. З травня 2025 року Хан перебуває в адміністративній відпустці, яку він узяв до завершення розслідування у зв'язку зі звинуваченнями у домаганнях. Він стверджує, що це ізраїльська спецоперація, спрямована на його дискредитацію.

У Росії проти Хана порушили кримінальну справу щодо незаконного переслідування громадян РФ. Московський міський суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі, перші дев'ять років з яких він має провести у в'язниці, а решту терміну — у колонії суворого режиму.