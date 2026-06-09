1567-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:30 Президент Франції Еммануель Макрон планує організувати відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм напередодні саміту лідерів G7, пише Politico з посиланням на джерела.

13:55 Велика Британія, Франція та Німеччина допоможуть Україні з антибалістикою, заявив Зеленський.

13:20 Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо знову заявив про пошкодження мосту в районі Чонгару. За його словами, рух по мосту знову перекрито.

12:45 Зеленський обговорював з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", які можна скерувати на посилення української ППО.

12:10 Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану, той може опинитися в ізоляції.

11:45 Зеленський прибув з візитом до Естонії, повідомили в Міністерстві закордонних справ Естонії.

11:00 Зеленський вчора провів телефону розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє пресслужба президента.

"Під час зупинки в аеропорту Кишинева говорив з представниками Президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України".

10:25 Міжнародний кримінальний суд усунув з посади прокурора Каріма Хана через звинувачення в домаганнях, повідомляє пресслужба МКС. Головний прокурор Карім Хан видав ордери на арешти Путіна та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

10:05 У ніч на 9 червня (з 18:30 8 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької обл., та 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (88%).

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1385 із 1536 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

142,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1411,8% артилерійських систем (з них 15,2% за минулий тиждень),

165,0% РСЗВ (з них 2,2% за минулий тиждень),

100,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Зеленський вчора провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, повідомляє пресслужба президента.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби. Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової, Волохівки. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Новоплатонівка. На Лиманському напрямку ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб та у бік Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах Різниківки, Закітного, Липівки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Маркове. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Кучерів Яр, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, у районах Січневого, Вороного, Злагоди та у бік Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 34 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Білогір’я, Щербаки та Плавні. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1370 осіб. Також знешкоджено чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 2103 безпілотні літальні апарати, 382 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, російське військове командування виводить війська з Кінбурнської коси в Миколаївській області, оскільки кампанія України із завдання ударів ракетами середньої дальності по російських лініях постачання на окупованій території України робить оборону в цьому районі дедалі менш стійкою.

• Кремль продовжує відмовлятися від мирних переговорів з Україною, незважаючи на нещодавні неодноразові пропозиції України щодо прямих переговорів.

• 8 червня сили НАТО вперше збили безпілотник над Латвією після того, як російські системи радіоелектронної боротьби відвели його в латвійський повітряний простір.