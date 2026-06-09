Трамп застеріг Нетаньягу від відновлення бойових дій проти Ірану.

Американський президент пригрозив ізраїльському прем’єрові  втратою підтримки США.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив співрозмовника, що той може втратити військову підтримку США у разі початку нового конфлікту з Іраном. Про це сам глава Білого дому повідомив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу N12. Телефонна розмова відбулася в неділю ввечері, сьомого червня, після іранського ракетного обстрілу території Ізраїлю. У Тегерані заявили тоді, що удар по Ізраїлю став відповіддю на обстріл передмістя Бейрута.

 

«Я сказав йому: Бібі, ти маєш бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро можеш залишитися віч-на-віч проти Ірану», – розповів Трамп.

 

За словами президента США, під час телефонної розмови, , він просив Нетаньягу не відповідати на ракетні удари Ірану. Пізніше, як стверджує Трамп, ізраїльська сторона повідомила Вашінґтон про операцію, що готується, вже на її пізньому етапі. «Ізраїльтяни надали нам оновлену інформацію на дуже пізньому етапі. Вони вже прямували до Ірану. Мені вдалося зменшити масштаб атаки», – запевнив американський президент.

 

Трамп також розповів, що в понеділок, зранку, восьмого червня, представники Ірану через посередників пообіцяли припинити атаки на Ізраїль та попросили Вашінґтон вплинути на ізраїльське керівництво.

 

«Я зателефонував Бібі і змусив його припинити», – заявив американський президент.

09.06.2026

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