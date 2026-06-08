Правоохоронці Угорщини розпочинають антикорупційне розслідування проти оточення Орбана.

Йдеться передовсім про нецільове використання коштів, які надходили з ЄУ.

Щодо топ-посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана буде відкрито антикорупційне провадження через зникнення мільярдів євро, наданих Євроунією. Про це повідомило видання Politico з покликом на заяву Ференца Пала Біро (Ferenc Pál Biró), керівника Угорського управління доброчесності – місцевого антикорупційного органу.

Він заявив про плани розпочати розслідування проти кількох людей з оточення Орбана. Їх підозрюють у хабарництві та систематичному розкраданні державних коштів. При цьому конкретних імен Ференц Пал Біро наразі не назвав.

Угорське управління доброчесності було створено в 2022 році на вимогу Європейської Унії як незалежний регулятор для відстеження того, на що в Угорщині йдуть гроші, які надходять з ЄУ.

За словами Біро, останніми роками більшість урядових контрактів отримали три компанії. Щоправда, він не назвав їх. За чотири роки вони отримали від влади загалом близько €10 млрд. За оцінкою регулятора, багато розцінок на товари та послуги у цих контрактах було завищено, іноді у кілька разів порівняно з ринковими.

«Наша команда виявила низку кримінальних справ, де я особисто вважаю, що ми як країна повинні бути в змозі повернути ці кошти та репатріювати їх, оскільки більшість із них вже покинули країну», – зазначив пан Біро. Він також розповів, що за Віктора Орбана його самого намагалися підкуповувати і залякувати, коли він почав розслідувати цю схему державних закупівель.

У травні новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель, де домовився про розморожування €16,4 млрд, передачу яких Угорщині було заблоковано через колишні претензії Євроунії до корупції в Угорщині та «недотримання принципу верховенства закону».