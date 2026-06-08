Правоохоронці Угорщини розпочинають антикорупційне розслідування проти оточення Орбана.

Йдеться передовсім про нецільове використання коштів, які надходили з ЄУ.

 

 

Щодо топ-посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана буде відкрито антикорупційне провадження через зникнення мільярдів євро, наданих Євроунією. Про це повідомило видання Politico з покликом на заяву Ференца Пала Біро (Ferenc Pál Biró), керівника Угорського управління доброчесності – місцевого антикорупційного органу.

 

Він заявив про плани розпочати розслідування проти кількох людей з оточення Орбана. Їх підозрюють у хабарництві та систематичному розкраданні державних коштів. При цьому конкретних імен Ференц Пал Біро наразі не назвав.

 

Угорське управління доброчесності було створено в 2022 році на вимогу Європейської Унії як незалежний регулятор для відстеження того, на що в Угорщині йдуть гроші, які надходять з ЄУ.

 

За словами Біро, останніми роками більшість урядових контрактів отримали три компанії. Щоправда, він не назвав їх. За чотири роки вони отримали від влади загалом близько €10 млрд. За оцінкою регулятора, багато розцінок на товари та послуги у цих контрактах було завищено, іноді у кілька разів порівняно з ринковими.

 

«Наша команда виявила низку кримінальних справ, де я особисто вважаю, що ми як країна повинні бути в змозі повернути ці кошти та репатріювати їх, оскільки більшість із них вже покинули країну», – зазначив пан Біро. Він також розповів, що за Віктора Орбана його самого намагалися підкуповувати і залякувати, коли він почав розслідувати цю схему державних закупівель.

 

У травні новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель, де домовився про розморожування €16,4 млрд, передачу яких Угорщині було заблоковано через колишні претензії Євроунії до корупції в Угорщині та «недотримання принципу верховенства закону».

08.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Слухаючи музику, голос і тишу
Наталія Шевченко
Завтра роковини по смерті видатного українського композитора, піаніста, диригента, музичного педагога й критика Василя Барвінського, який відійшов у засвіти 9 червня 1963 року у Львові по десятилітті перебування у сталінських концтаборах.
08.06.26 | | Штука
Метафізика поезії фронту
Лілія Бомко
Поезія, написана на фронті, відкриває інший модус часопростору — реальність перестає бути буденною подією,  стаючи вічною миттю, коли, як зауважив Карл Ясперс, людина починає осягати “буття як ціле, усвідомлюючи себе і свої межі”.
07.06.26 | | Штука
Сакральні пам’ятки Кубані, пов’язані з українською архітектурою
Василь СЛОБОДЯН
Після спалення храму Різдва Пр. Богородиці у 1978 році на Кубані не залишилося жодної церкви, зведеної в рисах української архітектури...
06.06.26 | | Минуле
Пасажі хорунжого. Знайти «українського Бойса»
Богдан Мисюга
15 червня у Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться великий благодійний аукціон Хартії. Половина лотів – мистецтво професійних художників, які служать у Війську. Це не документування війни, а образи, що спонукають мислити.
06.06.26 | | Штука
Митці у світі, що палає
Тася Пугач
5 червня стартує найбільший в Україні фестиваль документального кіно Docudays UA. Єдиною українською стрічкою, що увійшла до міжнародного конкурсу DOCU/Світ став фільм «Блаженні» режисера Андрія Лисецького.
05.06.26 | | Штука
Без самотності ліпше
Тарас Прохасько
Дивовижний темп. Так минає життя. Треба хоч щось зафіксувати. Немов упав у глибоку гірську ріку, що несе тебе до водоспаду. Напір, прозорість, зеленість, все миготить, нема за що вхопитися
04.06.26 | | Дискурси
Про вірш “Прованс в листопаді”
Михайло Сеньків
Що ж насправді спричинило цей каскад метаморфоз, буйство екзистенції та ренесансний пароксизм. Де ця точка, що переписала сумну, меланхолійну історію, котра заповідалася на самому початку?
04.06.26 | | Штука
Становлення суб'єктності
Ірина Старовойт
Суб'єктність українського народу – категорія набагато складніша, ніж просто психологічна здатність до лідерства. Вона стала можливою лише тоді, коли ми знову навчилися гуртуватися в спільноти.
04.06.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.