Партія прем'єра Пашиняна впевнено перемогла на виборах у Вірменії.

Представники проросійської опозиції поскаржилися на «узурпацію влади» у країні.

Партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна впевнено перемогла на парламентських виборах, які відбулися в неділю, сьомого червня. Про це повідомив у понеділок зранку, інформаційний портал News.am з покликом на дані Центральної виборчої комісії Вірменії, оприлюднені за підсумками опрацювання 100 відсотків бюлетенів.

«Громадянський договір» отримав 49,81 відсотка голосів. Це дозволить партії здобути 61 мандат зі 105-ти в Національних зборах Республіки Вірменія.

Опозиційний проросійський альянс «Сильна Вірменія», який очолює російський олігарх вірменського походження Самвел Карапетян, набрав 23,29 відсотка голосів. Таким чином ця політична сила диспонуватиме 28-ми місцями в парламенті.

Інший блок опозиційних сил – «Вірменія», який очолює колишній президент країни Роберт Кочарян, отримав підтримку 9,94 відсотка громадян і відповідно – 11 депутатських мандатів.

На четвертому місці опинилася опозиційна партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Ґаґіка Царукяна, яка набрала рівно 4 відсотки голосів, упритул подолавши виборчий бар’єр. Партія здобуде п’ять мандатів у Національних зборах.

Електоральна фреквенція у Вірменії становила 58,97 відсотка. Це більше, ніж на виборах 2018 та 2021 років.

Чинний глава уряду вже заявив про перемогу своєї політичної сили. «Партія "Громадянський договір" одноосібно сформує уряд», – зазначив Пашинян на пресконференції.

Ці слова вже викликали критику низки опозиційних сил, адже вони пролунали в той момент, коли ЦВК опрацювала менше 20 відсотків бюлетенів. Так, у блоці «Вірменія» висловлювання прем'єр-міністра розцінили як «крок до узурпації влади» та «грубе втручання» у діяльність ЦВК. А глава партії «Крила єдності» Арман Татоян назвав заяву Пашиняна неконституційною і такою, що виходить за рамки повноваження глави уряду.

Вибори у Вірменії відбувалися на тіл жорсткого протистояння з Росією і пропагандистського тиску Кремля. 2025 року Пашинян законодавчо закріпив курс на зближення з Європейською Унією, що поставило Єреван на шлях конфронтації з Москвою. Російський диктатор Володимир Путін навіть заявив, що Вірменію може очікувати український сценарій, тобто натякнув на евентуальне російське військове вторгнення. Перед виборами Росія запровадила заборони та обмеження на імпорт вірменського алкоголю, сільгосппродукції, квітів та риби.

Сам прем'єр Пашинян при цьому наголошує, що не прагне розриву з Росією. Тим часом опозиційні партії виступали за збереження тісних зв’язків з Москвою і відмову від євроінтеграції.