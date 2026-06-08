1566-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 У ніч на 8 червня (з 18:00 7 червня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1841 із 2026 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

351,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

142,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1409,4% артилерійських систем (з них 14,7% за минулий тиждень),

164,6% РСЗВ (з них 2,3% за минулий тиждень),

100,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Лідери Британії, Франції та Німеччини і президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили 5 умов для справедливого миру.

1) припинення бойових дій, Путін має погодитися на негайне та повне припинення вогню.

2) нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів; міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі.

3) після набрання чинності перемир'ям Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року; це передбачає розгортання багатонаціональних сил в Україні.

4) російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

5) в угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки; елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська. На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1350 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 2245 безпілотних літальних апаратів, 393 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Удари України по наземних лініях комунікацій Росії на окупованих територіях півдня та сходу України продовжують порушувати російську логістику, і ці оперативні наслідки, ймовірно, будуть посилюватися найближчим часом.

• Дефіцит бензину в окупованому Криму поглиблюється через удари України з великої та середньої дальності.

• В окупованому Криму починає відчуватися дефіцит не лише бензину, а й основних товарів та ресурсів.

• Успішні кампанії України з нанесення ударів середньої та великої дальності викликають невдоволення та паніку в російській спільноті військових блогерів.

• Російський безпілотник завдав удару по сховищу ядерних відходів поблизу Чорнобильської атомної електростанції у Київській області.

• 6 червня російські війська завдали удару по двох цивільних українських суднах пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, ймовірно, за допомогою дистанційно керованих безпілотників типу «Шахед», які дозволяють російським військам наносити точні удари по рухомих цілях.