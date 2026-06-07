Швеція відряджає війська до Фінляндії.

Шведи допоможуть фінам «захищати кордон і стримувати агресора» у рамках FLF Finland.

 

 

НАТО розпочало створення Передових сухопутних сил НАТО у Фінляндії (Forward Land Forces Finland – FLF Finland). З цією метою до Фінляндії відряджено кілька сотень солдатів зі Швеції, які мають зміцнити східний фланг НАТО. Про це повідомило видання Defence Industry Europe. Їхньою місією буде як захист, так і стримування потенційних агресорів. Під час церемонії відправки вояків міністр оборони Швеції Поль Йонсон (Pål Jonson) наголосив на їхній ролі у «захисті свободи, демократії та безпеки в усьому Північноатлантичному альянсі».

 

«Це велика відповідальність для нас, але якщо ми зможемо впоратися з таким завданням, ми також піднімемося на одну вагову категорію вище в контексті НАТО», – зазначив Йонсон.

 

FLF Finland були офіційно створені для посилення стримування та оборони Альянсу на його північному та північно-східному флангах. Сили включають багатонаціональну бойову групу під керівництвом Швеції та діють у Фінляндії та Швеції, двох найновіших країнах – членах НАТО.

 

«Запуск Передових сухопутних військ НАТО у Фінляндії є значним кроком у процесі зміцнення Фінляндії та північного флангу всього Альянсу. На початку каденції уряду ми оголосили нашою метою створення Передових сухопутних військ НАТО у Фінляндії. Ми рішуче просували наші цілі на рівні міністрів і командувачів, а також у різних органах НАТО, і наші союзники схвалили нашу пропозицію. Відтоді поступ був швидким», – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен (Antti Häkkänen).

 

Шведський контингент у Фінляндії наразі налічує 300 солдатів. Однак очікується, що незабаром його чисельність зросте до 600, а згодом — до 1200. А загальна кількість солдатів НАТО у Фінляндії має сягнути, як очікується, п’яти тисяч осіб. Іноземні штабні офіцери з Великої Британії та Швеції вже розміщені у фінляндському місті Рованіемі.

 

Створення FLF Finland означає, що шведська бойова група, яка базується в Бодені, та багатонаціональний штаб у Рованіемі будуть передані під командування верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

 

Передові сухопутні сили НАТО у Фінляндії є дев'ятим таким підрозділом на східному фланзі Альянсу. Подібне формування також діє в Польщі. «Концепція полягає в підтримці сил у стані високої готовності», – пояснив генерал Маркус Лаубенталь (Markus Laubenthal), начальник штабу Верховного командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

07.06.2026

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