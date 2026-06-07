1565-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

142,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1406,7% артилерійських систем (з них 14,3% за минулий тиждень),

164,4% РСЗВ (з них 2,2% за минулий тиждень),

100,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська. На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків. На Придніпровському напрямку минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1350 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 2245 безпілотних літальних апаратів, 393 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Різні джерела продовжують робити висновок про погіршення бойової ефективності російських збройних сил, незважаючи на використання різних методів картографування для візуалізації ситуації на полі бою.

• Українські сили завдали другої серії ударів по Санкт-Петербургу в день закриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму 6 червня, ще раз продемонструвавши, що Росія не здатна надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час значущих міжнародних заходів.

• Українські удари по Санкт-Петербургу підривають зусилля Кремля, спрямовані на використання ПЕЕФ для демонстрації стабільності в Росії як всередині країни, так і перед міжнародною аудиторією.

• Триваючий дефіцит бензину в окупованій Україні спричиняє довгі черги на Керченському мосту та на заправках на прилеглих російських територіях.

• Дефіцит пального продовжує поширюватися і по всій Росії та, ймовірно, погіршиться через високий попит у літній період.

• Кампанія України з ударів середньої дальності по основних російських наземних лініях сполучення на окупованій території України продовжує порушувати рух транспортних засобів.

• Представники Кремля продовжують відхиляти будь-яке переговорне врегулювання, яке не враховує вигадані ними «першопричини» війни в Україні.

• 6 червня українські війська завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в Краснодарському краї та російських військових об’єктах у прикордонних регіонах Росії.