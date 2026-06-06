Пол Маккартні знову очолив британський гіт-парад.

Він поза конкурентний рекордсмен у цьому аспекті.

Нова платівка 83-річного Пола Маккартні The Boys Of Dungeon Lane, присвячена його рідному Ліверпулю та колегам з гурту Beatles, злетіла на перший рядок британського гіт-параду музичних альбомів з першого ж тижня після виходу. Про це повідомило видання Newsweek. Це вже 24-й альбом за участю сера Пола, який очолює чарти у Великій Британії (якщо теж рахувати релізи його гуртів Beatles і Wings). Подібного успіху не вдавалося досягти жодному іншому музикантові.

«Знаєте що? Наш альбом став першим номером! Вище нікуди. І ми всі просто на сьомому небі. Дякую всім вам, тим, хто його купив. І дякую мені!», - сказав Маккартні у відеозверненні до шанувальників

У назві альбому The Boys Of Dungeon Lane (що можна перекласти як «Хлопці з Данджен-лейн») вжито ім'я Ліверпульської вулиці, яка веде до берега річки Мерсі. Туди юний Маккартні в дитинстві любив ходити, щоб відпочити від міської метушні та поспостерігати за птахами.

Багато пісень альбому розповідають про Ліверпуля і найближчих друзів і родичів Маккартні: його родину та колег з Beatles.

Перший сингл із цього релізу — акустична балада під назвою Days We Left Behind («Дні, що залишилися позаду»), у якій Маккартні звертається до Джона Леннона. Ще одна пісня, Down South, присвячена спогадам про спільні поїздки автостопом Великою Британією з Джорджем Гаррісоном.