Суд у США визнав незаконними Трампові обмеження на імміґрацію.

Внаслідок деяких розпоряджень американського президента громадяни 39 країн втратили можливість отримати рішення щодо притулку, дозволів на роботу, ґрін-карт і громадянства.

Головний федеральний суддя в Провіденсі (штат Род-Айленд) Джон Макконнелл-молодший (John McConnell Jr.) у п'ятницю, 5 червня, скасував низку заходів адміністрації президента Сполучених Дональда Трампа, внаслідок яких громадяни 39 країн втратили можливість отримати рішення за своїми заявами про надання притулку, дозволи на роботу, ґрін-картки та громадянство. Про це повідомив телеканал CNN.

Суддя визнав незаконними ці заходи, які «ввели безліч людей у ​​правове пекло невизначеності». Він заявив, що імміґранти дотримувалися правових процедур, встановлених Конґресом і закріплених у нормативних актах Службою громадянства та імміграції США (USCIS), але при цьому «місяцями змушені були чекати рішення».

Джон Макконнелл-молодший заявив, що USCIS запровадила заходи без законних та нормативних повноважень і ґрунтуючись на «антиіммігрантських настроях, які не повинні впливати на ухвалення рішень». «Затримка USCIS з розглядом справ не може бути пояснена будь-якими провинами цих людей; навпаки, вона викликана винятково обставиною їхнього народження. Понад шість місяців потому багато з цих людей залишаються без роботи, без легального статусу та без будь-якої реальної можливості планувати своє майбутнє», – зазначив він.

Рішення стало перемогою для коаліції організацій, які надають допомогу імміґрантам, та профспілок, які у березні подали позов з метою оскаржити заходи, вжиті USCIS у складі Міністерства внутрішньої безпеки США.