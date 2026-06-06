Суд у США визнав незаконними Трампові обмеження на імміґрацію.

Внаслідок деяких розпоряджень американського президента громадяни 39 країн втратили можливість отримати рішення щодо притулку, дозволів на роботу, ґрін-карт і громадянства.

 

 

Головний федеральний суддя в Провіденсі (штат Род-Айленд) Джон Макконнелл-молодший (John McConnell Jr.) у п'ятницю, 5 червня, скасував низку заходів адміністрації президента Сполучених Дональда Трампа, внаслідок яких громадяни 39 країн втратили можливість отримати рішення за своїми заявами про надання притулку, дозволи на роботу, ґрін-картки та громадянство. Про це повідомив телеканал CNN.

 

Суддя визнав незаконними ці заходи, які «ввели безліч людей у ​​правове пекло невизначеності». Він заявив, що імміґранти дотримувалися правових процедур, встановлених Конґресом і закріплених у нормативних актах Службою громадянства та імміграції США (USCIS), але при цьому «місяцями змушені були чекати рішення».

 

Джон Макконнелл-молодший заявив, що USCIS запровадила заходи без законних та нормативних повноважень і ґрунтуючись на «антиіммігрантських настроях, які не повинні впливати на ухвалення рішень». «Затримка USCIS з розглядом справ не може бути пояснена будь-якими провинами цих людей; навпаки, вона викликана винятково обставиною їхнього народження. Понад шість місяців потому багато з цих людей залишаються без роботи, без легального статусу та без будь-якої реальної можливості планувати своє майбутнє», – зазначив він.

 

Рішення стало перемогою для коаліції організацій, які надають допомогу імміґрантам, та профспілок, які у березні подали позов з метою оскаржити заходи, вжиті USCIS у складі Міністерства внутрішньої безпеки США.

06.06.2026

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