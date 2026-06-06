1564-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли. На Лиманському напрямку ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка, Міньківка, Часів Яр та у напрямку Малинівки. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Торецьке та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів, у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також знешкоджено три танки, 12 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 358 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори щодо припинення війни та підтвердив намір Кремля досягти своїх військових цілей. Путін також повторив свою впевненість у тому, що військова перемога російських військ є неминучою, незважаючи на наявні дані, які свідчать про протилежне.

• Заяви Путіна щодо ситуації на полі бою не відповідають наявним фактам і свідчать про те, що російське військове командування не надає Путіну точної розвідінформації про реальні результати російських військових дій. Наступ російських військ значною мірою зупинився, тоді як українські сили досягли певних тактичних успіхів у 2026 році.

• Російські посадовці, зокрема Путін, знову спираються на відсутність чіткої інформації щодо саміту на Алясці у серпні 2025 року, щоб помилково представити Росію як таку, що готова до переговорів з Україною.

• Путін також використав свої виступи на ПБЕС, щоб продемонструвати економічну міць, ігноруючи економічні реалії Росії після понад чотирьох років війни.

• Українські сили розширюють свою кампанію з повітряного перекриття для нанесення ударів по російських військово-морських суднах та залізничній інфраструктурі в окупованій південній Україні та в Азовському морі.

• Влада Румунії та України повідомила, що 5 червня російські системи радіоелектронної боротьби змусили український безпілотний надводний апарат увійти в румунські територіальні води в порту Констанца.