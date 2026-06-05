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HONOR ET PATRIA
з виставки Геника Равського «HONOR ET PATRIA / ЧЕСТЬ І БАТЬКІВЩИНА»
П'ятниця, Червень 5, 2026 - 15:00
До теми
Митці у світі, що палає
Тася Пугач
5 червня стартує найбільший в Україні фестиваль документального кіно Docudays UA. Єдиною українською стрічкою, що увійшла до міжнародного конкурсу DOCU/Світ став фільм «Блаженні» режисера Андрія Лисецького.
05.06.26
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Штука
Про вірш “Прованс в Листопаді”
Михайло Сеньків
Що ж насправді спричинило цей каскад метаморфоз, буйство екзистенції та ренесансний пароксизм. Де ця точка, що переписала сумну, меланхолійну історію, котра заповідалася на самому початку?
04.06.26
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Штука
Апель про Україну
Завше варто пам’ятати про порядність і державний інтерес – закликають Збіґнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Антоні Лазаркевич, Пйотр Нємчик і Анджей Северин
04.06.26
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Дискурси
Куди випорскувати власну їдь
Юрій Винничук
Мандруючи, я всюди несу з собою трішки України. І ні, це не грудка землі чи гілка червоної калини, а це страви, які я готую на різних континентах
03.06.26
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Дискурси
«Тріюмф духа навіть тоді, коли тратиться річи дочасні»
Мар'ян ХОМЯК
До 120-річчя від дня народження Тадея Дмитрасевича (27 травня 1906 – 31 грудня 1976).
03.06.26
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Минуле
Артспільнота STRILCIV 5
Денис Курилов
У серці Львова за кураторства Вікторії Бурлаки відкрилась нова мистецька галерея. Зі скромною назвою STRILCIV 5, що відповідає розташуванню простору експериментального мистецтва – вулиця Січових Стрільців, 5.
03.06.26
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Штука
Перший «Roth-Fest» у Бродах
Мистецький фестиваль «Roth-Fest / Рот-Фест» вперше відбудеться 7 червня у Бродах та має на меті стати важливою подією на культурній мапі не лише в контексті міста, а й частиною культурного ландшафту всієї країни.
03.06.26
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Штука
Історія Європи (XVIIІ)
Артуро Перес-Реверте
У відомому тоді світі вже не було нікого, хто міг би втерти носа Римській республіці. Це було природним наслідком суворої науки, здобутої у труднощах та небезпеці.
02.06.26
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Дискурси