США не дадуть Німеччині ракети Tomahawk через Росію.

У Вашінґтоні побоюються, що Росія розцінить це як ескалацію.

 

 

Пентагон має намір скасувати плани розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині. Про це повідомило видання Politico з покликом на два європейські й одне американське джерело. Однією з причин відмови від передачі ракет Німеччині є побоювання, що Москва сприйме це як ескалацію.

 

За словами джерел, представники США побоюються «дій у відповідь Москви». У чому вони можуть полягати, співрозмовники видання не уточнили.

 

При цьому, наголошує Politico, у можливої ​​відмови від розміщення Tomahawk у Німеччині є й інша причина – брак ракетних комплексів у самих США, що виник через війну з Іраном.

 

Водночас, як зазначає видання, цей крок вписується в загальну тенденцію американського відходу від НАТО. Вашингтон вже скасував перекидання до Німеччини п'яти тисяч військовослужбовців, повернувши їхню чисельність до рівня, що існувала на початку війни Росії проти України. Це рішення, вважає видання, було ухвалено після того, як бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц критично відгукнувся про розпочату президентом США Дональдом Трампом війну проти Ірану.

 

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Берлін півтора року тому подав офіційний запит на закупівлю ракет Tomahawk, проте відповіді досі не отримав. На зустрічі з міністром оборони США Пітом Геґсетом у Вашінґтоні в липні 2025 року Пісторіус також висловив інтерес до придбання наземної пускової системи Typhon, яка запускає Tomahawk. «Але й тут відповіді не було», – пише Politico.

05.06.2026

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