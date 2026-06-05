Палата представників Конґресу США схвалила санкції проти Росії та новий пакет допомоги Україні.

Законопроект, який гарантує американську допомогу, посилить переговорні позиції України.

Палата представників Конґресу Сполучених Штатів у четвер, четвертого червня, ухвалила закон про надання допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Як зазначає інформаційна аґенція Reuters, це стало черговим свідченням того, що деякі республіканці готові кинути виклик лідерам партії та протистояти президенту Дональду Трампу.

Під час голосування документ підтримали 226 членів Палати представників, проти виступили 195. Серед тих, хто проголосував «за», – 207 демократів, 18 республіканців і один незалежний конгресмен. Для набрання ініціативою чинності її ще має схвалити Сенат США.

Законопроект було внесено на розгляд у квітні. Він передбачає виділення Україні прямої допомоги більш ніж на 1 мільярд доларів, а також надання доступу до оборонних позик на 8 мільярдів доларів. Пентагон, згідно з документом, до кінця 2027 року отримає право надавати Україні розвідувальну підтримку. Своєю чергою, Держдепартамент зобов'язується посилювати можливості збройних сил і прикордонних структур країн Балтії. Щодо Росії передбачається запровадити нові санкції, які стосуються ключових секторів економіки.

Тепер законопроект передається до Сенату. Як зазначають політичні оглядачі, у вищій палаті Конґресу законопроєкт має шанс бути ухваленим тільки в тому випадку, якщо його підтримає президент Дональд Трамп.

Противники законопрєекту вважають, що він заважає президенту США Дональдові Трампу в його посередницьких зусиллях для припинення війни Росії з Україною. Прихильники вважають, що законопроект, який гарантує американську допомогу, посилить переговорні позиції України. Документ також розширює інструментарій тиску на Росію. Президент США отримує право запроваджувати додаткові санкції, блокувати активи російських осіб та організацій, а також встановлювати нові експортні обмеження та мита. Ці заходи спрямовані на подальше обмеження економічних можливостей Москви вести війну.