Держкомісія дозволила ексгумацію польських та українських поховань.

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала дозвіл на ексгумацію військових і цивільних поховань у Львівській, Волинській та Тернопільській областях. Йдеться про останки польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році, мешканців волинських сіл, які трагічно загинули у 1943 році, а також радянських військових часів Другої світової війни. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті (УІНП).

Ексгумація в селі Пужники, Тернопільська область, квітень 2025 року.

Зокрема, комісія надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців Війська Польського, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике (нині – вулиця Варшавська у Львові), а також ексгумацію на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки і Воля Островецька, які трагічно загинули у серпні 1943 року.

Комісія також підтримала проведення дослідження на зразки ДНК останків 60 військовослужбовців Війська Польського, перепохованих у 2015-2016 роках на кладовищі міста Мостиська на Львівщині.

Крім того, комісією схвалила проведення ексгумаційних досліджень поховань радянських військовослужбовців часів Другої світової війни на території села Оліїв на Тернопільщині.

«Дані рішення мають важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі. Яке було розпочато на рівні урядів обох народів у 2024 році та продовженого за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Кароля Навроцького у грудні 2025 року», - зазначив голова УІНП Олександр Алфьоров.

Нагадаємо, що раніше цього року Міністерство культури надало дозвіл для проведення ексгумаційних пошукових робіт на Тернопільщині – у колишньому селі Пужники – та на двох локаціях у Волинській області – в колишніх колоніях Острівки й Воля Островецька.

У квітні 2025 року розпочали процес ексгумації тіл на Тернопільщині на старому цвинтарі колишнього села Пужники, а у серпні розпочалися ексгумаційні роботи на території кладовища в колишньому с. Старі Збоїща (нині – територія міста Львів).

Також повідомлялося, що другий етап пошукових робіт щодо виявлення останків жителів колишнього села Пужники на Тернопільщині, які трагічно загинули під час Другої світової війни, розпочнеться, ймовірно, наприкінці травня – початку червня цього року.

Окрім того, у вересні минулого року українські дослідники розпочали ексгумаційні роботи у Польщі, аби знайти сліди поховання вояків УПА, що загинули під час бою з польською армією у 1947 році. Тоді останків воїнів УПА не виявили і мали продовжити пошук пізніше.