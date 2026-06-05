Львівська ОВА пропонує перейменувати медуніверситет та аеропорт, які носять ім'я Данила Галицького.

 

Львівська обласна військова адміністрація ініціювала процес перейменування медуніверситету та аеропорту, які нині носять ім'я Данила Галицького. В адміністрації наголошують, що історично коректною є назва Король Данило, а формулювання "Данило Галицький" – імперський наратив. Про це повідомив керівник ЛОВА Максим Козицький.

 

"Насправді це штучний концепт, нав’язаний свого часу російською імперією. У жодному історичному джерелі такої приставки князь не мав. Ба більше, цей епітет навмисно звужує масштаб постаті Данила Романовича до регіонального рівня, хоча він був Королем Русі – правителем потужної держави, яка була важливим суб’єктом європейської політики. Тому історично справедливо називати його – Король Данило", – зазначив Максим Козицький.

 

За словами Максима Козицького, Львівська ОВА з відповідною ініціативою звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства розвитку громад та територій. Щодо перейменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний медичний університет імені Короля Данила у МОЗ відповіли згодою. Щодо аеропорту у профільному міністерстві, мабуть, ще думають, бо відповідь на запит ЛОВА ще не надійшла. 

 

 

05.06.2026

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