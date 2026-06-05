1563-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 У ніч на 5 червня (з 18:00 4 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1972 із 2147 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

350,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

142,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1401,3% артилерійських систем (з них 12,5% за минулий тиждень),

163,3% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

99,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав, заявивши, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів, зокрема України, Молдови та Грузії, блок має розглянути можливість подальшого розширення і поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою, повідомляє CNBC.

09:45 В Оболонському районі столиці вранці стався вибух на території сортувального центру поштового оператора, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення, повідомили в поліції Києва. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

09:40 Росія застосовує проти України переважно нещодавно виготовлені безпілотники та ракети, що може свідчити про обмеженість накопичених запасів і використання фактично "поточних" виробів із оборонної промисловості, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов. У Харкові було зафіксовано удар безпілотника Shahed, виготовленого лише кілька днів тому. Водночас балістичні ракети "Іскандер" 9М723 надходять із датою виробництва 2025 року, що може свідчити про наявність певних запасів цього типу озброєння, Росія постійно має запас "Іскандерів" щонайменше 180-250 ракет. Ракети "Циркон", які застосовуються проти України, мають маркування 2026 року виробництва. Ракети Х-101, за його словами, найчастіше виготовлені за кілька місяців до застосування і також датуються 2026 роком. Зенітні ракети С-400 (48Н6У) також мають маркування 2026 року, тоді як ракети Х-59 датуються третім кварталом 2025 року.

09:30 Палата представників Конгресу США (226 за і 195 проти) ухвалила законопроєкт про підтримку України та запровадження нових санкцій проти Росії, повідомляє Reuters. У голосуванні 18 республіканців та один незалежний депутат, який зазвичай підтримує республіканців, приєдналися до демократів. Для набуття чинності його має схвалити Сенат, республіканське керівництво якого не виносило на голосування санкційні ініціативи щодо Росії, посилаючись на очікування політичних сигналів від Трампа. У разі ухвалення в Сенаті документ, імовірно, буде ветований президентом. Закон про підтримку України передбачає заходи з відновлення після війни, понад 1 млрд доларів допомоги для Києва та до 8 млрд доларів у вигляді прямих кредитів.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману. На Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 4 червня президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист президенту Росії Путіну, в якому запропонував негайне припинення вогню вздовж поточної лінії фронту та проведення двосторонньої зустрічі віч-на-віч у третій країні з метою припинення війни.

• На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російські чиновники продовжували ігнорувати економічні проблеми та дефіцит палива, з якими стикається Росія, натомість демонструючи видимість економічної стабільності.

• Міністерство оборони Росії продемонструвало нову інформаційну систему управління боєм для російських військ, що діють в Україні, яку Росія, ймовірно, застосує разом із міжнародними партнерами під час стратегічних командно-штабних навчань «Центр-2026» у вересні.